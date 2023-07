Heute Morgen hat der Chemiekonzern BASF seine Bücher geöffnet und seine Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht.

Quartalszahlen Q2/23 BASF im Überblick

Kennziffer Gemeldet Vorjahr Umsatz 17,3 Mrd. EUR 22,97 Mrd. EUR EBITDA 1,9 Mrd. EUR 3,39 Mrd. EUR EBITDA-Marge 11 Prozent 14,8 Prozent Gewinn 0,55 Mrd. EUR 2,17 Mrd. EUR

In den Bereichen Chemicals, Surface Technologies und Materials sank die Nachfrage, was den Umsatz und den Gewinn belastete. Sinkende Preise für Rohstoffe trugen ebenfalls zum Umsatzrückgang bei. Deutliche Preissteigerungen von Agricultural Solutions konnten die Preisentwicklung in den anderen Segmenten nur teilweise kompensieren. Weiterhin haben Währungsschwankungen den Umsatz belastet.

BASF senkt Prognose

BASF hat die Prognose für das zweite Halbjahr 2023 gesenkt. Die Gründe: sinkende Nachfrage und Preise.

Prognose H2/23 BASF

Kennziffer Neu Alt Umsatz 73 bis 76 Mrd. EUR 84 bis 87 Mrd. EUR EBIT 4 bis 4,4 Mrd. EUR 4,8 bis 5,4 Mrd. EUR

Um 8 Uhr findet eine Analystenkonferenz statt, bei der sich der Vorstand zu den Zahlen äußern wird.