Biogen übernimmt Spezialisten für neurologische Erkankgeungen Reata Pharma

CAMBRIDGE/PLANO (dpa-AFX) - Das für sein Alzheimer-Medikament Leqembi bekannte Unternehmen Biogen verstärkt sich im Bereich neuronaler Erkrankungen mit einer Milliardenübernahme. Laut einer Mitteilung vom Freitag einigte sich Biogen mit Reata Pharmaceuticals auf eine Akquisition für 172,50 US-Dollar je Aktie in bar. Das ist ein Aufschalg von fast 60 Proznt zum Votagesschlusskurs. Zuzüglich Schulden ergebt sich den Angaben zufolge ein Unternehmenswert von rund 7,3 Milliarden US-Dollar (6,6 Mrd Euro). Der Deal soll im Schlussquartal abgeschlossen werden. Finanziert werden soll der Kauf mit Barmitteln und Krediten.

Für die Reata-Aktien ging es im vorbörslichen US-Handel um die Hälfte nach oben auf knapp 165 Dollar. Biogen-Papiere verloren rund ein Prozent.

Reta habe große Fortschritte bei der Entwicklung von Therapien gemacht, die den Zellmetabolismus und Entzündungen bei ernsthaften neurologischen Erkrankungen regulieren, hieß es weiter von Biogen. Skyclarys von Reta sei das erste und einzige Medikament, das in den USA zur Behandlung der Friedreich-Ataxie zugelassen sei und gerade in den Verkauf gehe. In Europa werde eine Zulassung geprüft. Die Friedreich-Ataxie ist gekennzeichnet durch eine fortschreitende Erkrankung bestimmter Leitungsbahnen zwischen Rückenmark und Kleinhirn, die unter anderem zu Bewegungsstörungen führt.

Biogen ist unter anderen für das Alzheimer-Mittel Leqembi bekannt, das es zusammen mit dem japanischen Pharmaunternehmen Eisai entwickelt hatte. Es wurde Anfang des Jahres in den USA zugelassen./mis/jha/