DAX: Märkte sehr bullisch

In der abgelaufenen Handelswoche konnte der Deutsche Aktienindex DAX frische Rekorde markieren, allerdings bleibt das Aufwärtspotenzial wegen einer mehrere Monate andauernden Trendbegrenzung zunächst als eingeschränkt zu definieren.

Auch den US-Märkten ist zum Ende der abgelaufenen Handelswoche etwas die Puste ausgegangen, eine gesunde Konsolidierung sollte beim DAX eingeplant werden und würde ihm eine kurze Verschnaufpause für einen anschließenden Ausbruchsversuch liefern.

Theoretisch könnten Aktionäre den DAX in der ersten Wochenhälfte noch an 16.550 Punkte weiter vorantreiben, von da an sollte mit erhöhter Volatilität und Abschlagsrisiken zurück auf 16.429 und darunter 16.290 Punkte zwingend gerechnet werden.

Gelingt es dagegen in einem Rutsch die seit Februar anhaltende Trendbegrenzung dynamisch zu durchbrechen, könnten weitere Ziele auf der Oberseite bei 16.649 und 16.877 Punkten für das Leitbarometer ausgerufen werden.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Montag mit Zahlen zu Einzelhandelsumsätzen und der vorläufigen Industrieproduktion aus Juni gemeldet. China zog nur wenig später mit frischen Zahlen zum Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sowie dem Dienstleistungssektor nach.

Zu 8:00 Uhr stehen Deutschlands Einzelhandelsumsätze (real) sowie die Importpreise aus Juni auf der Agenda, um 11:00 Uhr geht es dann richtig zur Sache, Italien meldet seine Vorabschätzung der Verbraucherpreise per Juli, zeitgleich werden noch europaweite Verbraucherpreise aus diesem Monat vorgestellt. Ganz beiläufig wird auch noch das BIP Q2 der EWU vorgetragen.