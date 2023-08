EQS-News: NEON EQUITY AG treibt Internationalisierung voran und eröffnet Standorte in London, Dubai, Miami und Singapur

EQS-News: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): Expansion/ESG

NEON EQUITY AG treibt Internationalisierung voran und eröffnet Standorte in London, Dubai, Miami und Singapur



01.08.2023 / 10:50 CET/CEST

NEON EQUITY AG treibt Internationalisierung voran und eröffnet Standorte in London, Dubai, Miami und Singapur Frankfurt am Main, 01. August 2023 – Die NEON EQUITY AG (NEON EQUITY ISIN: DE000A3DW408), ein gründergeführter Investor und Wachstums-Enabler, forciert ihre internationale Wachstumsstrategie. Das Unternehmen wird bis Ende 2023 Büros in den Metropolen Dubai, London und Miami eröffnen. 2024 ist zudem mit einem Standort in Singapur die Expansion nach Fernost geplant. Entsprechende erfahrene Mitarbeitende für die geplanten Standorte wurden bereits engagiert und der Aufbau der NEON EQUITY-Infrastruktur in den jeweiligen Städten hat begonnen. Mit den Standorten vor Ort erschließt sich NEON EQUITY weiteren Zugang zu Kunden in stark wachsenden Märkten im Bereich ESG und erweitert sein Partnernetzwerk. NEON EQUITY wird damit künftig unmittelbar in den wirtschaftlich stärksten Regionen weltweit aktiv sein. Thomas Olek, Vorstand und Gründer von NEON EQUITY: „Mit den Büroeröffnungen in London, Dubai, Miami und Singapur gehen wir einen bedeutenden Schritt, unsere Dienstleistungen nicht nur weltweit anzubieten, sondern Kunden und Partner auch direkt und effizient vor Ort betreuen zu können. Dabei sind wir auf den Bereich ESG fokussiert. Die vier Metropolen sind bedeutende Wirtschaftsstandorte und eröffnen uns neues, erhebliches Wachstumspotenzial im Bereich Impact Investing.“ Über NEON EQUITY Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

