Original-Research: Serviceware SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Serviceware SE - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Serviceware SE Unternehmen: Serviceware SE ISIN: DE000A2G8X31 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 01.08.2023 Kursziel: 18,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann Serviceware verbessert operatives Ergebnis und punktet mit Rekordauftragsbestand Serviceware hat heute seinen H1 Bericht vorgelegt und unsere Erwartungen für Q2 leicht übertroffen. [Tabelle] SaaS-Erlöse steigen planmäßig, hohe Lizenzeinnahmen in Q2: Im abgelaufenen Quartal hat Serviceware seine SaaS-Umsätze um 15,6% yoy auf 13,6 Mio. Euro steigern können. Auf Quartalsbasis betrug das Wachstum 3,0%. Während die Wartungserlöse strategiekonform weiter abnahmen (-9,2% yoy auf 4,2 Mio. Euro), erzielte Serviceware in Q2 mit 5,9 Mio. Euro im Bereich des Lizenzverkaufs den höchsten Umsatzbeitrag seit zwei Jahren. Mit Blick auf die kurz- bis mittelfristige Top Line-Entwicklung des Unternehmens stimmen uns die erneut stark gestiegenen Vertragsverbindlichkeiten (vergleichbar mit dem "Auftragsbestand") positiv, die sich zum Stichtag auf 49,6 Mio. Euro beliefen (+52,9% yoy; +11% qoq) und zukünftige, vertraglich fixierte Erlöse darstellen. Verluste in Q2 signifikant verringert: Infolge der guten Umsatzentwicklung konnte Serviceware auf EBITDA-Ebene in Q2 mit -0,2 Mio. Euro (Vj.: -0,2 Mio. Euro; Q1/23: -1,0 Mio. Euro) nahezu den Break-Even erreichen und damit an das Vorjahresniveau anknüpfen. U.E. dürfte das Unternehmen in H1/23 jedoch auch von positiven FX-Effekten in mittlerer sechsstelliger Höhe profitiert haben. In der zweiten Jahreshälfte erwarten wir aufgrund der personalseitigen Effizienzmaßnahmen im Verwaltungsbereich des Unternehmens eine spürbare Verbesserung der Bottom-Line. Zudem gehen wir in H2 weiterhin von einer dynamischen Umsatzentwicklung aus. Auch Serviceware zeigt sich angesichts mehrerer erfolgreicher Neuabschlüsse in den Monaten Juni und Juli (Q2: Feb. bis Mai) und zahlreichen andauernden Ausschreibungs- und Verhandlungsprozessen optimistisch. Letztlich dürften auch die in H2 erstmalig zu buchenden SaaS-Umsätze eines 2022 gewonnenen Großkunden zur positiven Umsatz- und Ergebnisentwicklung beitragen. Insgesamt bestätigte Serviceware seine Guidance (Umsatz: +5 bis +10% yoy; EBITDA: moderate Verbesserung yoy). Fazit: Nach einem soliden zweiten Quartal hat Serviceware nun nahezu den EBITDA-Break-Even erreicht. Im zweiten Halbjahr sollte dieser u.E. infolge steigender Umsätze und Kostenmaßnahmen erreicht werden. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel in Höhe von 18,00 Euro. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27433.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag