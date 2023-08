Hang Seng Index: Dieses Barometer braucht noch Zeit

Der Hongkonger Leitindex Hang Seng bewegt sich derzeit immer noch auf dem Ausbruchsniveau des vorausgegangenen Abwärtstrends herum und lässt Anleger seit Ende Februar auf eine entsprechende Signallage weiter warten. Zwar besteht immer noch die Möglichkeit einer Umkehrfunktion im Chat, allerdings lassen sich Käufer hierfür unerwartet viel Zeit.

Blickt man auf die Kursentwicklung seit März letzten Jahres zurück, erinnert der Verlauf stark an eine inverse SKS-Formation, die in der Charttechnik häufig für einen Trendwechsel steht. Aber scheinbar scheitert der Hang Seng Index bereits an einem untergeordneten und seit März dieses Jahres bestehenden Abwärtstrend.

Um Aufwärtspotenzial zumindest an die aktuellen Jahreshochs bei 22.700 Punkten freizusetzen, bedarf es zunächst eines Anstiegs mindestens über 20.637 Punkte. Erste darüber dürfte auch die inverse SKS-Formation im vollen Umfang greifen und würde für eine mittelfristige Trendwende einstehen.

Auf der Unterseite bleibt Korrekturpotenzial innerhalb der seit Wochen laufenden Seitwärtsspanne auf 18.278 Punkte zu nennen. Ein Bruch dieses Supports würde aber unweigerlich in Richtung der Jahrestiefs aus Ende 2022 bei 14.597 Punkten talwärts führen.