1&1 - Turnaround abgeschlossen?

Seit Januar 2018 gingen 1&1-Aktionäre durch ein tiefes Tal der Tränen. Auf Basis der wichtigen Marke von 10 EUR hat der Titel zuletzt allerdings vier Monatskerzen mit kleinen Körpern ausgeprägt – ein erstes Indiz dafür, dass der größte Verkaufsdruck ausgelaufen ist. In diese Kerbe schlagen auch die positiven Divergenzen, welche diverse Indikatoren in unterschiedlichen Zeitebenen signalisieren. Das ist bisher fast zu „verhalten“ formuliert, denn die gestrigen Kursavancen legen den seit Februar 2022 bestehenden Baissetrend (akt. bei 10,23 EUR) zu den Akten. Gleichzeitig sorgt der Spurt über die Hochpunkte bei 10,76/10,86 EUR für den Abschluss einer unteren Umkehrformation (siehe Chart). Die vervollständigte Bodenbildung eröffnet nun ein kalkulatorisches (Mindest-)Kursziel im Bereich von 12,40 EUR, welches bestens mit dem Tief vom Oktober 2022 (12,33 EUR) harmoniert. Die Rückeroberung der 200-Tages-Linie (akt. bei 11,52 EUR) untermauert die Ambitionen der Bullen zusätzlich. Im Erfolgsfall stecken die Hochs bei rund 13,25 EUR das nächste Erholungsziel ab. Um die beschriebene Trendwende nicht leichtfertig auf das Spiel zu setzen, gilt es in Zukunft, die o. g. Hochs bei 10,86/10,76 EUR nicht mehr zu unterschreiten.

1&1 (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 1&1

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

