DAX: Bären offenbar noch nicht fertig

Der Deutsche Aktienindex DAX erlebte einen regelrechten Kurseinbruch zur Wochenmitte und begab sich zeitweise auf das Niveau von rund 16.000 Punkten abwärts. Allerdings birgt die zu Mittwoch gerissene Kurslücke noch weiteres Abwärtspotenzial, wie es sich beispielshalber auch bei den US-Indizes nach der Rallye der letzten Wochen gezeigt hatte.

Daher sollten Investoren bei einem Kursstand von unter 15.909 Punkten mit weiteren Abschlägen auf 15.706 und womöglich noch 15.542 Punkte rechnen. Hierdurch würden jedoch auch durch die zuvor ausgebildete inverse SKS-Formation Anstiegschancen auf absehbare Zeit schwinden.

Im Falle einer Zurückeroberung des Niveaus von rund 16.300 Punkten könnte dagegen ein Gipfelsturm mit entsprechendem Aufwärtspotenzial an 16.528 Punkte freigesetzt werden.

Erste Wirtschaftsdaten hat China in der Nacht zum Donnerstag mit Zahlen zum Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor per Juli vorgelegt, Deutschlands Handelsbilanzsaldo aus Juni steht dagegen in wenigen Minuten zum Abruf bereit. Zeitgleich werden noch die saisonbereinigten Exporte veröffentlicht.

Zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr werden nochmals Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor per Juli vorgelegt, diesmal von Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland und der EWU. Zahlen zu europaweiten Erzeugerpreisen stehen um 11:00 Uhr auf der Agenda, gefolgt vom Zinsentscheid der BoE um 13:00 Uhr.

Challenger Stellenstreichungen per Juli der US-Amerikaner werden um 13:30 Uhr kommuniziert, frische Daten zu fortgesetzten und Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche stehen um 14:30 Uhr auf der Agenda. Interessant dürfte auch die Produktivität (vorläufig) ex Agrar für das zweite Quartal werden.