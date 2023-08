EQS-News: ECKEHARD FORBERICH VERLÄSST KAP AG

EQS-News: KAP AG / Schlagwort(e): Personalie

ECKEHARD FORBERICH VERLÄSST KAP AG



09.08.2023 / 16:31 CET/CEST

ECKEHARD FORBERICH VERLÄSST KAP AG Fulda, 09. August 2023 – Eckehard Forberich, Sprecher des Vorstands der KAP AG („KAP“), einer börsennotierten mittelständischen Industrieholding (WKN 620840, ISIN DE0006208408), verlässt das Unternehmen mit sofortiger Wirkung. Die Trennung erfolgt in gegenseitigem Einvernehmen, teilte der Aufsichtsrat des in Fulda ansässigen Unternehmens am Montag mit. Bis ein Nachfolger ernannt ist, wird Marten Julius, Finanzvorstand der KAP, das Amt als Sprecher des Vorstands und die Aufgaben interimistisch übernehmen. Auf die Umsatzentwicklung und Ertragslage der KAP im laufenden Geschäftsjahr hat die Trennung keine Auswirkungen. „Wir danken Eckehard Forberich ausdrücklich für sein Engagement und seine substanziellen Beiträge zur Weiterentwicklung der KAP in den vergangenen Jahren. Wir bedauern seinen Weggang und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, sagt Christian Schmitz, Vorsitzender des Aufsichtsrats der KAP. „Vorstand und Unternehmen haben von Eckehard Forberichs fachlicher Kompetenz außerordentlich profitiert. Auch hat sein wertschätzender Umgang mit Kollegen unser gesamtes Team sehr positiv bereichert. Er wird uns im Vorstand und im Unternehmen fehlen“, fügt KAP-Finanzvorstand Marten Julius hinzu. Eckehard Forberich war seit März 2020 Mitglied und Sprecher des Vorstands der KAP AG. Zuvor war er unter anderem als Vorstand der Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer, Geschäftsführer beim Automobilzulieferer Uniwheels sowie als Partner bei Roland Berger Unternehmensberatung tätig. Kontakt:

Kai Knitter

Head of Investor Relations & Corporate Communications

investorrelations@kap.de

+49 (0) 661 103 327 Über die KAP AG

Die KAP AG ist eine börsennotierte Industrieholding im gehobenen Mittelstand, die attraktive Wachstumschancen in ihren jeweiligen Nischenmärkten wahrnimmt. KAP konzentriert sich dabei aktuell auf vier unterschiedliche Segmente: engineered products, flexible films, surface technologies und precision components. An der langfristig nachhaltigen Wertentwicklung beteiligt der Konzern seine Aktionäre über eine attraktive Dividende. Derzeit ist die KAP AG mit 24 Standorten und rund 2.700 Mitarbeitern in elf Ländern präsent. KAP ist Teilnehmer der Global-Compact-Initiative der Vereinten Nationen und hält sich an dessen prinzipienbasierten Ansatz für verantwortungsvolles Handeln. Die Aktien der KAP AG notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard, ISIN DE0006208408).





