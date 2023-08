EQS-News: 11880 Solutions AG zieht Halbjahresbilanz 2023: Cashflow positiv, Umsatz über Vorjahr

EQS-News: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Essen, 10. August 2023 – Die 11880 Solutions AG hat mit 28,2 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2023 ein Umsatzplus von 4,2 Prozent gegenüber Vorjahr (1. HJ. 2022: EUR 27,1 Mio.) erwirtschaftet. Das EBITDA auf Konzernebene war im ersten Halbjahr 2023 positiv und lag bei 0,2 Millionen Euro (1. HJ. 2022: EUR 0,5 Mio.). Im Berichtszeitraum war der operative Cashflow mit 0,7 Millionen Euro positiv (1. HJ. 2022: EUR -0,4 Mio.). Essen, 10. August 2023 – Die 11880 Solutions AG hat mit 28,2 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2023 ein Umsatzplus von 4,2 Prozent gegenüber Vorjahr (1. HJ. 2022: EUR 27,1 Mio.) erwirtschaftet. Das EBITDA auf Konzernebene war im ersten Halbjahr 2023 positiv und lag bei 0,2 Millionen Euro (1. HJ. 2022: EUR 0,5 Mio.). Im Berichtszeitraum war der operative Cashflow mit 0,7 Millionen Euro positiv (1. HJ. 2022: EUR -0,4 Mio.). „Unser Fokus liegt in diesem Jahr auf mehr Effizienz und Profitabilität. Diesem Ziel haben wir unsere gesamte Unternehmensentwicklung untergeordnet. Obwohl die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiterhin sehr herausfordernd sind, sind erste Erfolge unseres Maßnahmenprogramms bereits nach der ersten Jahreshälfte sichtbar“, erklärt Christian Maar Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. „Zugleich wollen wir uns in den kommenden Monaten mit Pay-per-Lead ein zusätzliches Geschäftsfeld erschließen, um weiteres Umsatzwachstum zu generieren. Im Digitalgeschäft stieg der Umsatz in der ersten Jahreshälfte 2023 um 4,6 Prozent auf 22,2 Millionen Euro (1. HJ 2022: EUR 21,3 Mio.), das EBITDA lag bei 0,4 Millionen Euro (1. HJ 2022: EUR 0,9 Mio.). Auch das Segment Telefonauskunft konnte in den ersten sechs Monaten 2023 ein leichtes Wachstum verzeichnen. Der Umsatz stieg um 3 Prozent auf 6,0 Millionen Euro (1. HJ 2022: EUR 5,8 Mio.). Das erwirtschaftete EBITDA lag im Berichtszeitraum bei minus 0,2 Millionen (1. HJ 2023: EUR -0,4 Mio.). „In der zweiten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres 2023 werden wir den zu Beginn des Jahres eingeschlagenen Kurs konsequent fortsetzen: Wir werden weitere Effizienzmaßnahmen umsetzen und neue Wachstumschancen nutzen“, sagt Christian Maar. Den vollständigen Halbjahresbericht 2023 finden Sie hier: https://ir.11880.com/finanzberichte





