EQS-News: ARI Motors Industries SE: Auf Wachstumskurs: Bisher größte Einzelorder in der Geschichte von ARI Motors ausgelöst!

10.08.2023 / 09:30 CET/CEST

Pressemeldung / ARI Motors GmbH Leipzig, 09.08.2023 Auf Wachstumskurs: Bisher größte Einzelorder in der Geschichte von ARI Motors ausgelöst! ARI Motors wird erwachsen. Das beweist die bisher größte Einzelorder in der Geschichte des Unternehmens, mit der sich der Elektrofahrzeug-Anbieter aus bisherigen Kapitalgrenzen heraus löst und neue Marktstrategien erprobt. ARI 901 als Wachstumshelfer: Hohes Auftragsvolumen für schnelle Abwicklung Eine große Anzahl frisch vom Band gelaufener ARI 901 Elektrotransporter mit einem Auftragsvolumen im unteren siebenstelligen Bereich steht bereit, um deutsche Großkonzerne, Städte und Kommunen nachhaltig zu unterstützen. Alle Fahrzeuge sind bereits verkauft und werden bundesweit dringend erwartet. Thomas Kuwatsch, CFO von ARI Motors, freut sich, dass seine ARIs künftig noch schneller und zahlreicher zu den Kunden gelangen werden: „Dank unseres erfolgreichen Börsengangs sind wir jetzt in der Lage, zusätzlich zu den ein bis zwei kleineren monatlichen Ordern auch umfangreiche Bestellungen zügig abzuwickeln. Damit können wir der wachsenden Nachfrage unserer kommunalen und gewerblichen Kunden ab sofort noch besser gerecht werden und ARI-Elektrofahrzeuge aller Größenordnungen zeitnah bereitstellen.“ ARI 901 als Nischensprenger: Günstige Pritschen- und Kipperfahrzeuge mit hoher Nutzlast für Kommunen & Großbetriebe Mit dem verstärkten Fokus auf größere Modelle seines Produktportfolios reagiert ARI Motors auf den vorhandenen Bedarf an günstigen Elektrofahrzeugen mit hoher Zuladung. Thomas Kuwatsch: „Viele Kommunen und Großbetriebe haben ja schon kleinere ARI-Modelle im Einsatz und wissen diese sehr zu schätzen. Was die Nutzlast betrifft, stoßen Leichtfahrzeuge aber doch irgendwann an ihre Grenzen. Für manche Aufgaben bedarf es einfach eines größeren E-Transporters, der richtig viel aufladen kann und trotzdem nicht zu teuer ist. Der ARI 901 ist ein solches Fahrzeug, welches wir dank der Rückendeckung des Kapitalmarkts jetzt eben auch im großen Stil anbieten können.“ Die börsenbasierte Finanzstrategie von ARI Motors fruchtet offenbar und ermöglicht das rasche Besetzen umsatzsteigernder Marktsegmente ebenso wie die zügige Abwicklung vorhandener Bestellungen. ARI Motors streift damit das Gewand des kleinen Nischenanbieters allmählich ab und entpuppt sich als breit aufgestelltes Unternehmen mit ausgewogenem Produktportfolio, das auf die Probleme seiner Kunden sowohl kleine als auch große Antworten parat hat. Seit 2017 bietet die ARI Motors GmbH in Borna (bei Leipzig) smarte & günstige E-Mobile auf dem deutschen & internationalen Markt an. Der Name ARI – japanisch für „Ameise“ – steht für das Leistungsvermögen und die Vielseitigkeit der ARI-Elektrofahrzeuge. Die einzelnen Modelle stammen von asiatischen Herstellern und wurden gezielt ausgewählt. In den firmeneigenen Manufakturen in Borna und Ricany werden alle ARI-Fahrzeuge an europäische Qualitätsstandards angepasst. Speziell konzipierte Fahrzeugaufbauten sorgen dafür, dass die Mobilitäts- und Transportbedürfnisse aller Kunden optimal erfüllt werden. Bilder zum Downloaden: https://drive.google.com/drive/folders/17v9OEkiqruFlCy7XjcvxupX4QMUtjtoY?usp=sharing Bildergalerie

01 ARI 901 Pritsche in Kommunalorange als belastbares Nutzfahrzeug mit 900 kg Zuladung Thomas Kuwatsch, Mitgründer und CFO von ARI Motors: „Viele Kommunen und Großbetriebe haben ja schon kleinere ARI-Modelle im Einsatz und wissen diese sehr zu schätzen. Was die Nutzlast betrifft, stoßen Leichtfahrzeuge aber doch irgendwann an ihre Grenzen. Für manche Aufgaben bedarf es einfach eines größeren E-Transporters, der richtig viel aufladen kann und trotzdem nicht zu teuer ist. Der ARI 901 ist ein solches Fahrzeug, welches wir dank der Rückendeckung des Kapitalmarktes jetzt eben auch im großen Stil anbieten können.“ 02 ARI 901 Pritschenfahrzeuge in Seitenansicht Eine große Anzahl frisch vom Band gelaufener ARI 901 Elektrotransporter mit einem Auftragsvolumen im unteren siebenstelligen Bereich steht bereit, um deutsche Großkonzerne, Städte und Kommunen nachhaltig zu unterstützen. 03 ARI 901-Pritschenfahrzeuge in seitlicher Frontansicht Thomas Kuwatsch, Mitgründer und CFO von ARI Motors: „Dank unseres erfolgreichen Börsengangs sind wir jetzt in der Lage, auch umfangreiche Bestellungen zügig abzuwickeln. Damit können wir der wachsenden Nachfrage unserer kommunalen und gewerblichen Kunden ab sofort noch besser gerecht werden und ARI-Elektrofahrzeuge aller Größenordnungen zeitnah bereitstellen.“ Mit dem verstärkten Fokus auf größere Modelle seines Produktportfolios reagiert ARI Motors auf den vorhandenen Bedarf an günstigen Elektrofahrzeugen mit hoher Zuladung. Die börsenbasierte Finanzstrategie von ARI Motors fruchtet offenbar und ermöglicht das rasche Besetzen umsatzsteigernder Marktsegmente ebenso wie das zügige Abwickeln vorhandener Bestellungen. ARI Motors Produktpalette der Nutzfahrzeuge in der Übersicht Alle Informationen zu den einzelnen Elektrofahrzeugen der ARI Motors GmbH finden Sie unter www.ari-motors.com. Hier können Sie auch individuell Ihr Fahrzeug konfigurieren und ein unverbindliches Kauf- und Leasing-Angebot erhalten.

