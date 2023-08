GNW-Adhoc: Lantronix gibt Gewinner der SmartEdge Channel Partner Program Awards 2023 bekannt

^IRVINE, Kalifornien, Aug. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (https://www.lantronix.com/?utm_source=newswire&utm_medium=press- release&utm_campaign=2023-smartedge-winners) (NASDAQ: LTRX), ein globaler Anbieter von sicheren, schlüsselfertigen Lösungen für das industrielle Internet der Dinge (IoT) und den Markt für intelligente IT, hat heute die Gewinner seiner SmartEdge(TM) Partner Program (https://www.lantronix.com/partners/smart-edge- program-information/?utm_source=newswire&utm_medium=press- release&utm_campaign=2023-smartedge-winners) Awards bekanntgegeben, mit denen die besten Channel-Partner des Jahres 2023 ausgezeichnet werden. Die Preise wurden in drei Regionen verliehen: Nordamerika, Asien-Pazifikraum sowie Europa/Naher Osten/Afrika. Die Gewinner sind: Nordamerika SmartEdge Partner of the Year: Securitas (https://www.securitas.com/en/) Smartedge Newcomer: CPV Micro (CALA VAR) (https://cpvmicro.com/) SmartEdge Innovation: Industrial Networking Solutions (INS) (https://www.industrialnetworking.com/) Asien-Pazifikraum (APAC) SmartEdge Partner of the Year: Acromax Inc. (https://acromaxinc.com/) SmartEdge Newcomer: Beijing Botoo Zhilian (http://www.botoo.com.cn/) SmartEdge Innovation: Videotechnica (https://www.videotechnica.com/) SmartEdge Software/Service: Sheeltron Digital Systems Pvt Ltd. (https://sheeltron.com/) Europa/Naher Osten/Afrika (EMEA) SmartEdge Partner of the Year: Atlantik Elektronik (https://www.atlantikelektronik.com/en/) SmartEdge Newcomer: Wesco Anixter (https://www.anixter.com/en_mx.html/) SmartEdge Innovation: Data Equipment (https://dataequipment.no/) SmartEdge Software/Services: Tritech (https://tritech.co.il/) ?Die diesjährigen Gewinner des SmartEdge Partner Program haben unsere Anforderungen und Erwartungen an das Programm übertroffen, indem sie den Umsatz gesteigert und langfristige Beziehungen zu unseren gemeinsamen Kunden aufgebaut haben. Wir loben ihre Bemühungen und freuen uns auf weitere gemeinsame Erfolge", so Roger Holliday, VP of Worldwide Sales bei Lantronix. Über das SmartEdge Partner Program Das SmartEdge Partner Program (https://www.lantronix.com/partners/smart-edge- program-information/?utm_source=newswire&utm_medium=press- release&utm_campaign=2023-smartedge-winners) von Lantronix wurde entwickelt, um Value-Added Resellers (VARs) und Systemintegratoren (SIs) dabei zu unterstützen, ihre Umsätze zu steigern, indem sie ihre Angebote mit den innovativen Lösungen von Lantronix für das industrielle Internet der Dinge (IoT), Remote Environment Management (REM), Out-of-Band Management (OOBM) und Mobilität/Konnektivität differenzieren. Für weitere Informationen über das Lantronix SmartEdge Partner Program besuchen Sie bitte https://www.lantronix.com/partners/smart-edge-program-information/. Über Lantronix Lantronix Inc. ist ein globaler Anbieter von sicheren schlüsselfertigen Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) und Remote Environment Management (REM) und bietet Software-as-a-Service (SaaS), Konnektivitätsdienstleistungen, Ingenieursdienstleistungen und intelligente Hardware an. Lantronix ermöglicht es seinen Kunden, die Markteinführung zu beschleunigen und die Betriebszeit und Effizienz zu erhöhen, indem es zuverlässige, sichere und vernetzte Intelligent Edge IoT- und Remote Management Gateway-Lösungen anbietet. Die Produkte und Dienstleistungen von Lantronix vereinfachen die Erstellung, Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von IoT- und IT-Projekten für Anwendungen in den Bereichen Robotik, Automobilbau, Wearables, Videokonferenzen, Industrie, Medizin, Logistik, Smart Cities, Sicherheit, Einzelhandel, Zweigstellen, Serverräume und Rechenzentren erheblich. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix (http://www.lantronix.com/?utm_source=newswire&utm_medium=press- release&utm_campaign=2023-smartedge-winners). Weitere Informationen finden Sie im Lantronix-Blog (http://www.lantronix.com/blog/?utm_source=newswire&utm_medium=press- release&utm_campaign=2023-smartedge-winners), auf dem wir Diskussionen und Neuigkeiten aus der Branche veröffentlichen. Folgen Sie Lantronix auf Twitter (http://www.twitter.com/Lantronix/?utm_source=newswire&utm_medium=press- release&utm_campaign=2023-smartedge-winners), sehen Sie sich unsere YouTube- Videobibliothek (http://www.youtube.com/user/LantronixInc/?utm_source=newswire&utm_medium=press- release&utm_campaign=2023-smartedge-winners) an oder kontaktieren Sie uns auf LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/lantronix/?utm_source=newswire&utm_medium=press -release&utm_campaign=2023-smartedge-winners). © 2023 Lantronix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lantronix ist eine eingetragene Marke. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Lantronix - Medienkontakt: Gail Kathryn Miller Corporate Marketing & Communications Manager media@lantronix.com (mailto:media@lantronix.com) 949-212-0960 Lantronix - Kontakt für Analysten und Investoren: Jeremy Whitaker Chief Financial Officer investors@lantronix.com (mailto:investors@lantronix.com) 949-450-7241 Lantronix - Vertrieb: sales@lantronix.com (mailto:sales@lantronix.com) Nord- und Südamerika +1 (800) 422-7055 (USA und Kanada) oder +1 949-453-3990 Europa, Naher Osten und Afrika +31 (0)76 52 36 744 Asien-Pazifikraum + 852 3428-2338 China + 86 21-6237-8868 Japan +81 (0) 50-1354-6201 °