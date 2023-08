DAX: Index baut Gewinne weiter aus

Der Deutsche Aktienindex DAX baut seine Gewinne wie erwartet seit dem Test der unteren Begrenzung eines sich seit Februar öffnenden Keils weiter aus und versucht intraday den EMA 50 bei aktuell 15.755 Punkten zu bezwingen. Weitere Gewinne könnten darüber folgen, Zielbereich dürfte das Niveau um 16.000 Punkten darstellen.

Eines der wichtigsten Ereignisse am Mittwoch dürfte die Vorstellung der Quartalszahlen aus der ersten Jahreshälfte sein, um die zuvor hohen Erwartungen an den KI-Boom zu rechtfertigen. Nur einen Tag später startet das Symposium der US-Notenbank FED in Jackson-Hole und wird bis Samstag andauern. Hieraus versprechen sich Anleger weitere Hinweise auf die Zinspolitik der US-Amerikaner.

Ein Blick auf das heimische Leitbarometer zeigt den Index in einer recht komfortablen Situation, aber nur Tagesschlusskurse oberhalb des EMA 50 bei 15.755 Punkten dürften weitere Hoffnungen auf einen Anstieg an rund 16.000 Punkte wecken.

Auf der Unterseite müsste dagegen erst ein Bruch des 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 15.397 Punkte einsetzen, damit weiteres Korrekturpotenzial an 15.150 und anschließend 14.818 Punkte freigesetzt wird. Dies käme jedoch einem mittelfristigen Verkaufssignal im DAX gleich.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag folgen noch aus den USA und werden ab 16:00 Uhr mit dem Richmond FED Manufacturing Index per August und Zahlen zum Verkauf bestehender Häuser aus Juli (annualisiert) vorgestellt. Letzte Nachricht stellen die API-Rohöllagerbestände um 22:30 Uhr dar.