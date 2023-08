EQS-News: SFC Energy mit Rekordzahlen bei Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2023 – Wachstum in Nordamerika und Asien deutlich ausgebaut

EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

SFC Energy mit Rekordzahlen bei Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2023 – Wachstum in Nordamerika und Asien deutlich ausgebaut

Konzernumsatz steigt um 49,5 % auf TEUR 57.053 (H1/2022: TEUR 38.159)

EBITDA bereinigt mehr als verdoppelt auf TEUR 7.321 (H1/2022: TEUR 3.112); EBITDA-Marge bereinigt erhöht auf 12,8 % (H1/2022: 8,2 %)

EBIT bereinigt steigt signifikant auf TEUR 4.355 (H1/2022: TEUR 709); EBIT-Marge bereinigt bei 7,6 % (H1/2022: 1,9 %)

Konzernperiodenergebnis mit TEUR 3.327 erheblich über Vorjahr (H1/2022: TEUR 369)

Deutliches Wachstum in Nordamerika (+72,8 %) und Asien (+94,7 %) ggü. Vorjahr

Auftragsbestand steigt zum 30.06.2023 auf TEUR 85.709 (31.12.2022: TEUR 74.176)

Ausblick 2023 auf die obere Hälfte der Bandbreite konkretisiert

Brunnthal/München, Deutschland, 22. August 2023 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, veröffentlicht heute ihre Zahlen für das erste Halbjahr 2023.

Vorstandsbericht

Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: „Im ersten Halbjahr liegt SFC Energy operativ in allen wesentlichen Finanzkennzahlen über den ursprünglichen Erwartungen. Zudem haben wir strategisch die nächsten Schritte in der regionalen und technologischen Expansion gesetzt. Es ist uns erneut gelungen, ein signifikantes Umsatzwachstum zu erzielen und gleichzeitig unsere Margen deutlich zu steigern.

Hinsichtlich unserer internationalen Wachstumsstrategie haben wir mit der Gründung der Tochtergesellschaften SFC Energy UK Ltd., London (Großbritannien) und der SFC Energy India Pvt. Ltd., Gurgaon (Indien) weitere wichtige Expansionsschritte erfolgreich umgesetzt.

Operatives Highlight ist unser neuer Standort in Indien. Im Februar 2023 haben wir, im Rahmen der Gespräche von Bundeskanzler Olaf Scholz und Premierminister Narendra Modi, mit unserem lokalen und langjährigen Partner FC TecNrgy Pvt. Ltd. den Startschuss gegeben für den Aufbau einer neuen Fertigungsstätte für Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen und die weitere Marktentwicklung in Indien. Nach nur rund fünf Monaten konnten wir im Juli in Anwesenheit von Bundeswirtschaftsminister Dr. Robert Habeck die Eröffnung des Standortes feiern. Im ersten Halbjahr konnten wir bereits Großaufträge in einem Volumen von über EUR 33 Mio. für Brennstoffzellen zur Energieversorgung in der bevölkerungsreichsten Nation der Welt verbuchen. Mit der Produktion vor Ort erfüllen wir die Voraussetzungen der ‚Make-in-India‘-Rahmenbedingungen und können von den umfangreichen Investitionsprogrammen der indischen Regierung für nachhaltige Energieerzeugung im Rahmen der ‚National Green Hydrogen Mission‘ profitieren.

Auch unser Wachstum in Nordamerika hat sich im Berichtshalbjahr weiter erheblich beschleunigt und die Gründung eines Standortes in den USA steht im zweiten Halbjahr auf der Agenda, um die Präsenz und Kundennähe von SFC Energy auf dem bedeutenden US-Markt weiter auszubauen und zu festigen.

Neben den traditionell guten Marktzugängen direkt oder gemeinsam mit unseren regionalen Partnern trägt die jahrzehntelange Expertise in der Brennstoffzellenentwicklung und -produktion nun Früchte. Der Kapazitätsausbau in Deutschland und Rumänien läuft, mit der Integration der Membranproduktion in Großbritannien und der weiteren Produktentwicklung hin zu höheren Leistungen treffen wir die Erwartungen unserer Kunden und leisten einen konkreten Beitrag zu unserer Vision einer klimaneutralen Gesellschaft.“

Auftrags- und Umsatzentwicklung

Die Auftragseingänge lagen im Berichtszeitraum mit TEUR 74.176 über dem Vorjahresniveau (TEUR 72.512). Entsprechend erhöhte sich der Auftragsbestand zum 30. Juni 2023 auf TEUR 85.709 (31. Dezember 2022: TEUR 74.176).

Im Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2023 erwirtschaftete der SFC Energy Konzern ein signifikantes Umsatzwachstum von 49,5 % auf TEUR 57.053 (H1/2022: TEUR 38.159). Diese positive Entwicklung resultiert sowohl aus dem starken organischen Wachstum des Segments Clean Energy als auch aus dem außerordentlich starken Wachstum des Segments Clean Power Management. Regional betrachtet lieferten Asien mit einem Plus von 94,7 % und Nordamerika mit einem Plus von 72,8 % das stärkste Umsatzwachstum. Der Umsatzbeitrag der Region Nordamerika am Konzernumsatz stieg deutlich auf 47,2 % (H1/2022: 40,8 %). Zudem hat sich der Umsatzanteil Asiens im Berichtshalbjahr weiter erhöht auf 10,1 % (H1/2022: 7,7 %).

Umsatz nach Segmenten in TEUR H1/2023 H1/2022 Clean Energy 38.590 26.648 Clean Power Management 18.463 11.510 Gesamt 57.053 38.159

Segmententwicklung

Der Umsatz im Segment Clean Energy stieg im ersten Halbjahr um 44,8 % auf TEUR 38.590 im Vergleich zu TEUR 26.648 im Vorjahr. Die Umsatzerlöse von Brennstoffzellenlösungen für industrielle Anwendungen, die mit rund Zweidrittel den größten Beitrag zum Segmentumsatz leisteten, nahmen im Berichtshalbjahr erneut deutlich zu. So konnte der Umsatz mit Brennstoffzellenlösungen für industrielle Anwendungen, wie z. B. „Zivile Sicherheitstechnik“ und „Datenübertragung und Digitalisierung“, um über 40 % gesteigert und mit Kunden in den Kernzielmärkten für öffentliche Sicherheit mehr als verdoppelt werden. Das Segment Clean Energy, dessen Anteil am Konzernumsatz im Berichtshalbjahr leicht auf 67,6 % (H1/2022: 69,8 %) abgenommen hat, blieb das umsatzstärkere Segment. Dagegen hat der Umsatzanteil des Segments Clean Power Management am Konzernumsatz auf 32,4 % (H1/2022: 30,4 %) zugelegt. Der Umsatz in diesem Segment erhöhte sich im ersten Halbjahr signifikant um 60,4 % auf TEUR 18.463 nach TEUR 11.510 im Vorjahr. Ursächlich für den Anstieg waren die sehr gute Nachfrage und die deutliche Erholung des im Vorjahr noch vorherrschenden herausfordernden Beschaffungsumfeldes.

Ergebnisentwicklung

Die deutliche Erhöhung des Bruttoergebnisses vom Umsatz um 62,5 % auf TEUR 21.876 (H1/2022: TEUR 13.463) resultiert im Wesentlichen aus dem starken organischen Umsatzwachstum einhergehend mit einer Margenexpansion, auch aufgrund der Wirksamkeit der verbesserten Preisgestaltung. Die daraus resultierende Bruttoergebnismarge des Konzerns (Bruttoergebnis in Prozent der Umsatzerlöse) konnte im Berichtshalbjahr mit 38,3 % (H1/2022: 35,3 %) ebenfalls merklich über dem Niveau des Vorjahres ausgeweitet werden.

Für die einzelnen Segmente stellt sich das Bruttoergebnis vom Umsatz im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Bruttoergebnis nach Segmenten in TEUR H1/2023 H1/2022 Clean Energy 17.210 10.691 Clean Power Management 4.666 2.772 Gesamt 21.876 13.463

Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA hat sich im ersten Halbjahr 2023 gegenüber dem Vorjahreswert mehr als verdoppelt auf TEUR 7.321 (H1/2022: TEUR 3.112). Die bereinigte EBITDA-Marge erhöhte sich im Vorjahresvergleich ebenfalls deutlich auf 12,8 % (H1/2022: 8,2 %). Im Wesentlichen bedingten das starke Umsatzwachstum mit relativ geringer gestiegenen Funktionskosten in Verbindung mit der merklich verbesserten Bruttoergebnismarge die Zunahme des bereinigten EBITDA.

Das um Sondereffekte bereinigte EBIT stieg ebenfalls signifikant auf TEUR 4.355 (H1/2022: TEUR 709). Daraus resultiert eine deutlich gestiegene bereinigte EBIT-Marge von 7,6 % (H1/2022: 1,9 %). Das Konzernperiodenergebnis erhöhte sich im ersten Halbjahr aufgrund der guten operativen Leistung und geringeren Belastungen durch Sondereffekte auf TEUR 3.327 (H1/2022: TEUR 369). Das Ergebnis je Aktie gemäß IFRS unverwässert und verwässert verbesserte sich im Berichtszeitraum auf EUR 0,19 (H1/2022: EUR 0,03).

Bilanz

Die Eigenkapitalquote lag zum 30. Juni 2023 bei 69,5 % (31. Dezember 2022: 70,3 %). Die Nettofinanzposition (frei verfügbare Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente abzüglich Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) reduzierte sich zum 30. Juni 2023 auf TEUR 54.417 (31. Dezember 2022: TEUR 60.748). Zum 30. Juni 2023 beschäftigte der SFC Energy-Konzern 375 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31. Dezember 2022: 354).

Prognose 2023

Auf Basis des erfolgreichen Geschäftsverlaufs im ersten Halbjahr sowie der anhaltend guten Auftragslage sowie besseren Verfügbarkeit von Vorleistungsgütern erwartet der Vorstand auch im zweiten Halbjahr eine positive Geschäftsentwicklung.

Aufgrund der sehr positiven Umsatzentwicklung beider Segmente im ersten Halbjahr 2023, das von einer weiterhin hohen Nachfragedynamik geprägt war, konkretisiert der Vorstand die Prognose für das Umsatzwachstum 2023 im Vergleich zum Vorjahr und geht nun davon aus, dass der Konzernumsatz 2023 voraussichtlich zwischen EUR 107 Mio. und EUR 111 Mio. und damit in der oberen Hälfte der Bandbreite der bisherigen Prognose (EUR 103 Mio. bis EUR 111 Mio.) liegen wird.

Beim bereinigten EBITDA und beim bereinigten EBIT konkretisiert der Vorstand ebenfalls die Bandbreite auf die obere Hälfte der bisherigen Prognose und erwartet nunmehr EUR 10,5 Mio. bis EUR 14,1 Mio. (bisherige Prognose: EUR 8,9 Mio. bis EUR 14,1 Mio.) bzw. EUR 5,0 Mio. bis EUR 8,6 Mio. (bisherige Prognose: EUR 3,4 Mio. bis EUR 8,6 Mio.).

Kennzahlen H1 2023/H1 2022

In TEUR 01.01.–30.06.2023 01.01.–30.06.2022 Umsatz 57.053 38.159 Bruttoergebnis vom Umsatz 21.876 13.463 Bruttomarge 38,3 % 35,3 % EBITDA 6.788 3.060 EBITDA-Marge 11,9 % 8,0 % EBITDA bereinigt 7.321 3.112 EBITDA-Marge bereinigt 12,8 % 8,2 % EBIT 3.822 658 EBIT-Marge 6.7 % 1,7 % EBIT bereinigt 4.355 709 EBIT-Marge bereinigt 7,6 % 1,9 % Konzernperiodenergebnis 3.327 369 Auftragsbestand* 85.709 74.176

* Zum 30. Juni 2023/31. Dez. 2022

