Dax Tagesrückblick: Erholung zum Wochenstart - BVB-Aktie gibt nach

Der deutsche Leitindex startete mit einer Aufwärtskurslücke in die neue Handelswoche und stieg im Handelsverlauf am Nachmittag zeitweise wieder zurück bis an die 15.800 Punkte-Marke. Die Eröffnungskurslücke zum Schlusskurs vom Freitag wurde im Handelsverlauf nicht wieder geschlossen.

Der Index ging mit einem mehr als satten Plus von 160 punkten oder 1,03 Prozent aus dem Handel, der MDAX legte um über 200 Punkte auf 27.316 zu. Als Grund für die Kursgewinne wurden Nachrichten aus China genannt.

China sorgt für gute Laune

Zur Stützung der zuletzt schwachen chinesischen Aktienmärkte hat die Regierung in Peking weitere Schritte unternommen. Die Stempelsteuer auf Aktiengeschäfte werde halbiert, teilte das Finanzministerium in der Nacht zum Montag mit. Weiterhin kündigten die Börsenaufseher des Landes an, Aktienverkäufe von Großaktionären ebenso zu beschränken wie die Refinanzierungsmöglichkeiten unter anderem für unprofitable Unternehmen. Auch bei Börsengängen will Peking auf die Bremse zu treten - hier wurden allerdings keine konkreten Vorhaben genannt.

Ob die gute Verfassung der Börsen anhält, ist ungewiss. Die Anleger warten auf den an diesem Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht. Für die geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank ist die Beschäftigungslage von besonderer Relevanz. Fed-Chef Jerome Powell hatte beim internationalen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole zuletzt die Tür für weitere Zinserhöhungen offen gelassen, dies aber von der weiteren Entwicklung der Wirtschaftsindikatoren abhängig gemacht.

Zalando Tagesgewinner

Die Aktien des e-tailers Zalando waren mit einem Zugewinn von 2,31 Prozent größter Tagesgewinner im Deutschen Leitindex, gefolgt von den Titeln der Deutschen und der Commerzbank.

Aus Branchensicht standen Technologiewerte in der Anlegergunst ganz oben, während Versorger am meisten gemieden wurden. Unter den Einzelwerten waren marktbewegende Nachrichten rar gesät. Die Papiere von Thyssenkrupp Nucera stiegen um 1,1 Prozent, nachdem der Hersteller elektrochemischer Anlagen Umsatz und Ergebnis im dritten Geschäftsquartal gesteigert hatte. Die Papiere der Muttergesellschaft Thyssenkrupp gewannen 1,0 Prozent.

Enttäuscht reagierten Anleger auf das Unentschieden von Borussia Dortmund gegen den VfL Bochum in der Fußball Bundesliga. Die BVB-Aktien büßten 1,9 Prozent ein.

Der Euro wurde zuletzt mit 1,0807 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0808 Dollar festgesetzt. Im Rentenhandel stieg die Umlaufrendite von 2,56 Prozent am Freitag auf 2,61 Prozent. (mit material von dpa-AFX)