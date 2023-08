EQS-News: sino AG | High End Brokerage: Operatives 9-Monats-Ergebnis GJ 2022/2023 -834 TEUR n. St. bzw. -0,36 € EPS; operatives Ergebnis im 3. Quartal -124 TEUR n. St. bzw. -0,05 € EPS

EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis

sino AG | High End Brokerage: Operatives 9-Monats-Ergebnis GJ 2022/2023 -834 TEUR n. St. bzw. -0,36 € EPS; operatives Ergebnis im 3. Quartal -124 TEUR n. St. bzw. -0,05 € EPS



31.08.2023 / 21:18 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



- Wie bereits mit den monatlichen Tradezahlen mitgeteilt, ist die Handelstätigkeit der sino Kunden im Berichtszeitraum deutlich zurückgegangen - Ergebnisprognose für 2022/2023 bleibt unverändert - Teilveräußerung von tick-TS Aktien führt auf Ebene der AG zu einem Verlust, wirkt sich aber im Konzern aufgrund unterschiedlicher Einstandswerte gewinnerhöhend aus - Konzernergebnis 9-Monate: -584 TEUR bzw. -0,25 € EPS

Düsseldorf, 31. August 2023 Die sino AG hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022/2023 (01.10.2022 – 30.06.2023) ein Ergebnis in der AG von -962 TEUR nach Steuern bzw. -0,41 € pro Aktie erzielt. Die Vorjahreswerte lagen bei +866 TEUR nach Steuern bzw. +0,37 € pro Aktie (jeweils -211 %). Das operative Ergebnis nach Steuern der sino AG, insbesondere ohne Berücksichtigung der tick-TS Dividende und der Ergebniseffekte aus der teilweisen Veräußerung von tick-TS Aktien, lag in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres bei -834 TEUR bzw. -0,36 € pro Aktie nach +904 TEUR bzw. +0,39 € pro Aktie im Vorjahresvergleich (-208 % bzw. -209 %). Das Konzernergebnis für die ersten 9 Monate des Geschäftsjahres liegt bei -584 TEUR bzw. -0,25 € EPS. Darin sind die tick-TS Dividende und die Ergebniseffekte aus der teilweisen Veräußerung von tick-TS Aktien erfasst. Für den Vorjahreszeitraum wurden keine Konzernzahlen erstellt. Die Konzernergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2022/2023 in dem bereits mitgeteilten Rahmen zwischen -0,2 bis -1,2 Mio. € nach Steuern bleibt unverändert. Das Ergebnis wurde, wie bereits auf der Hauptversammlung am 11.05.2023 kommuniziert und aus den laufenden monatlichen Tradezahlenmitteilungen ersichtlich, durch einen deutlichen Rückgang der Tradezahlen im Berichtszeitraum belastet. Dazu kamen einmalige Aufwendungen im abgelaufenen Quartal, z.B. für die Hauptversammlung, mit einer Ergebnisbelastung von insgesamt rund 94 TEUR Euro nach Steuern. Die saldierten Gesamterträge, ohne Berücksichtigung der tick-TS Dividende (80 TEUR) lagen in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres bei 4.029 TEUR nach 6.684 TEUR im gleichen Vorjahreszeitraum (-39,7 %). Die gesamten Verwaltungsaufwendungen lagen in den ersten neun Monaten bei 5.417 TEUR nach 6.375 TEUR im Vorjahreszeitraum und damit 15,0 % niedriger. Die sino AG hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022/2023 393.199 Trades abgewickelt, 43,98 % weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum (701.899). Per 30.06.2023 wurden bei der sino AG 254 Depots betreut, 17,26 % weniger als im Vorjahr (307). Das operative Ergebnis der sino AG im dritten Quartal des Geschäftsjahres, d.h. z.B. ohne Berücksichtigung von einmaligen, erfolgswirksamen Aufwendungen und ohne Berücksichtigung der tick-TS Dividende und ohne die Ergebniseffekte aus der teilweisen Veräußerung von tick-TS Aktien, lag bei -124 TEUR bzw. -0,05 € EPS nach -165 TEUR bzw. -0,07 € EPS im Vorjahr und war damit um 21,6 % bzw. 15,0 % besser. Die saldierten operativen Gesamterträge im abgelaufenen Quartal lagen mit 1.573 TEUR nach 1.522 TEUR um 3,3 % über denen des Vorjahreszeitraums. Die gesamten operativen Aufwendungen im abgelaufenen Quartal lagen bei 1.729 TEUR gegenüber 1.757 TEUR im Vorjahresquartal (-1,6 %). Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand – ihillen@sino.de | 0211 3611–2040

31.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com