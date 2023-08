EQS-News: TANAKA Precious Metals fördert weltweit die Ausweitung des Edelmetallrecyclings, um ein 'globales Recycling-Netzwerk' aufzubauen

EQS-News: TANAKA / Schlagwort(e): Miscellaneous

TANAKA Precious Metals fördert weltweit die Ausweitung des Edelmetallrecyclings, um ein 'globales Recycling-Netzwerk' aufzubauen



Tokyo, Japan--(Newsfile Corp. - Dienstag, 29. August 2023) - TANAKA Kikinzoku Kogyo K.K. (Hauptfirmensitz: Chiyoda-ku, Tokio; CEO: Koichiro Tanaka), (TSE: 7619) welches auf den Handel mit industriellen Edelmetallen spezialisiert und eines der Kernunternehmen der TANAKA Precious Metals ist, fördert weltweit die Ausweitung des Edelmetallrecyclings und Geschäftsstrategien, um ein "globales Recycling-Netzwerk" in verschiedenen Ländern aufzubauen.

TANAKA betreibt das Edelmetallrecycling in verschiedenen Ländern mittels der folgenden Hauptsammelstellen und Verfeinerungsfabriken: Jeweils eine Fabrik in Ichikawa und Shōnan (Japan) für die Regionen Japan und Südostasien, eine Fabrik in Hukou (Taiwan) für die Region Taiwan, eine Fabrik in Marin (Schweiz) für die Region Europa und eine Fabrik in North Attleborough (USA) für die Region Nordamerika.

Um im Geschäft des Edelmetallrecyclings zu expandieren, hat TANAKAs chinesische Tochtergesellschaft "Chengdu Guangming Paite Precious Metal Co., Ltd." vor kurzem die neue Firma "Ya'an Guangming Paite Precious Metal Co., Ltd." in Sichuan (China) gegründet, die im Sommer 2024 voll in Betrieb gehen soll. Kernkompetenz der neuen Produktionsstätte ist vor allem die Herstellung von Edelmetallverbindungen für verschiedene Katalysatoren und Beschichtungen, sowie das Gewinnen und Verfeinern von verbrauchten Katalysatoren und anderem Produktionsschrott(*) unter Anwendung der weltweit anerkannten Edelmetallrecycling-Technologie von TANAKA.

Von den rund 5 Milliarden Yen (ca. 30 Millionen Euro), die in die Gründung von Ya'an Guangming Paite Precious Metal investiert werden, wird TANAKA Kikinzoku Kogyo 40 % übernehmen.

*Produktionsschrott: Während der Produktion entstehende Metallfragmente, -reste und -abfälle.







Weltweite Stützpunkte unseres „Globalen Recycling-Netzwerks“

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/8930/178960_f8b11270645d797d_004full.jpg

Hintergrund für dieExpansion des Edelmetall-Recyclinggeschäft durch die neue Firma in China

Das Edelmetallgeschäft in China unterscheidet sich von anderen Ländern und Regionen u.a. dadurch, dass es in China als wünschenswert angesehen wird, dass die Herstellung von industriellen Edelmetallprodukten sowie das Sammeln und Verfeinern von Edelmetallen und damit der Recycling Kreislauf innerhalb des eigenen Landes vollständig aufgebaut wird. Bis jetzt konnte dieses Ziel durch die Zusammenarbeit von TANAKA Kikinzoku Kogyo mit Chengdu Guangming Paite Precious Metal nur im begrenzten Umfang verwirklicht werden, weshalb einige Edelmetalle bisher noch nicht zurückgewonnen werden konnten. Die neue Firma wird durch die Einführung des Edelmetall-Recyclingprozesses, den TANAKA durch seine Aktivitäten im Edelmetallgeschäft über viele Jahre hinweg in Japan weiterentwickelt hat, in der Lage sein, Edelmetalle, die bis jetzt nicht recycelt werden konnten, zurückzugewinnen. Durch die neue Firma wird in China ein komplettes One-stop Edelmetall-Recyclingprogramm aufgebaut, das TANAKAs Edelmetall-Recyclinggeschäft weiter wachsen lässt.

TANAKA trägt durch die effektive Verwendung von Edelmetallen, die nur begrenzt verfügbar sind, in verschiedenen Geschäftstätigkeiten zur Nachhaltigkeit bei. Außerdem kann durch das Recyceln von Edelmetallen die Verwendung von in Minen abgebauten Edelmetallen für industrielle Produkte verringert und damit die Belastung der Umwelt reduziert werden.

Überblick über die neue Firma

Name Ya'an Guangming Paite Precious Metal Co., Ltd.

(zu 100% finanziert von Chengdu Guangming Paite Precious Metal Co., Ltd.) Geschäftsführer Zhang Shengming Adresse No. 6, Qingjiang Road, Mingshan District, Ya'an City, Sichuan Province Gesamtgrundfläche Etwa 19.000 m2 Geschäftstätigkeiten Zurückgewinnung und Verfeinerung von Edelmetallen, Herstellung und Vertrieb von Edelmetallverbindungen Geplante Fertigstellung und Inbetriebnahme Das Werk soll im Januar 2024 fertiggestellt werden. Die vollständige Inbetriebnahme ist ab Sommer 2024 geplant





Ya’an Guangming Paite Precious Metal Co., Ltd.

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/8930/178960_f8b11270645d797d_006full.jpg

Überblick über Chengdu Guangming Paite Precious Metal und TANAKA

Chengdu Guangming Paite Precious Metal Co., Ltd ist ein Joint-Venture Unternehmen, welches 2008 gegründet wurde, welches aus CDGM Glass Co., Ltd. und Pushan International Co., Ltd. hervorgegangen ist. 2012 erwarb TANAKA Kikinzoku Kogyo Pushan International und danach gründeten CDGM Glass und TANAKA Kikinzoku Kogyo eine Kommanditgesellschaft. 2014 änderte sich das Beteiligungsverhältnis und CDGM Glass Co., Ltd. erwarb 60%, und TANAKA Kikinzoku Kogyo 40% der Firmenanteile. Durch die Gründung dieser Firma wurden die Herstellung und der Vertrieb von Edelmetall-Industrieprodukten und das Edelmetall-Recyclinggeschäft in China weiter ausgebaut.

Über TANAKA Precious Metals

Seit der Gründung im Jahr 1885 hat TANAKA Precious Metals ein breit gefächertes Angebotsspektrum im Edelmetallbereich aufgebaut. In Japan ist das Unternehmen, gemessen am Volumen der gehandelten Edelmetalle, Marktführer. Im Laufe seiner langen Geschichte produzierte und verkaufte TANAKA nicht nur Edelmetallprodukte für die Industrie, sondern auch für den Privatgebrauch, in Form von Schmuck und Vermögenswerten. Als Edelmetallspezialisten kooperieren dabei alle Unternehmen der Gruppe, in Japan und auf der ganzen Welt, bei der Herstellung, dem Verkauf und der technologischen Entwicklung, um eine breite Auswahl an Produkten und Dienstleistungen anbieten zu können. Mit 5.355 Mitarbeitern erzielte die Gruppe im Geschäftsjahr 2022 einen konsolidierten Nettoumsatz von 680 Milliarden Yen (ca. 4,3 Milliarden Euro).

Globale Webseite

https://tanaka-preciousmetals.com/de/

Produkte

TANAKA Kikinzoku Kogyo K.K.

https://tanaka-preciousmetals.com/de/inquiries-on-industrial-products/

Pressekontakt

TANAKA Holdings Co., Ltd.

https://tanaka-preciousmetals.com/de/inquiries-for-media/

