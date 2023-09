Die meistgehandelten Produkte: DAX® seitwärts – Call-Aktivität bei Fresenius SE und Volkswagen AG

Die Leitinidzes aus den USA und Deutschland bewegen sich heute angesichts eines dünnen Datenkalenders und der Tatsache, dass die US-Märkte weitgehend seitwärts. Der chinesische Caixin Purchasing Managers Index hat zwar einen nachlassenden Aufschwung bestätigt und sich auf den Kurs chinesischer Indizes ausgewirkt, auf die Kurse an den deutschen und US-amerikanischen Aktienmärkten wirkt sich das allerdings (noch) nicht aus. Unter den meistgehandelten Produkten befinden sich bei den Knock-Out-Optionsscheine heute überwiegend DAX®-Puts. Bei den Optionsscheinen werden vermehrt DAX®-Calls und Nasdaq®-Calls gehandelt.



Bei den Einzeltiteln gibt es aufällige Call-Aktivität bei der Fresenius SE & Co. KGaA. Da HSBC die Aktie nicht mehr als Kauf einstuft, kam sie heute vormittag unter Druck. Die Marktteilnehmer setzen möglicherweise trotzdem auf eine positive Kursentwicklung bei dem Medizintechnik- und Gesundheitskonzern. Auch bei der Volkswagen AG haben Anleger möglicherweise Hoffnung auf eine Umkehr des negativen Langzeittrends. Es werden vermehrt Call-Optionsscheine auf die Aktie gehandelt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC8GT5 3,47 15754,54 Punkte 16098,257972 Punkte 45,28 Open End DAX ® Put HC8GUL 7,42 15754,54 Punkte 16498,463264 Punkte 21,25 Open End DAX ® Call HC5J8K 3,73 15754,54 Punkte 15444,437373 Punkte 42,82 Open End DAX ® Put HR6DLS 8,33 15754,54 Punkte 16585,447957 Punkte 18,97 Open End DAX ® Put HC8GUA 6,70 15754,54 Punkte 16418,422201 Punkte 23,56 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.09.2023; 11:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC57S4 10,83 15783,00 Punkte 16000,00 Punkte 14,58 18.06.2024 DAX ® Call HC0XPS 11,56 15783,00 Punkte 15000,00 Punkte 13,67 12.12.2023 Nasdaq ® Call HB8F0A 27,04 15490,863629 Punkte 12800,00 Punkte 5,32 12.12.2023 Fresenius SE & Co. KGaA Call HC7JB5 2,57 28,87 EUR 35,00 EUR 11,32 18.06.2025 Volkswagen AG Vz. Call HB9ULA 0,46 107,30 EUR 124,759045 EUR 27,44 19.06.2024

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HC3TKN 1,90 15786,50 Punkte 15300,015375 Punkte 15 Open End DAX ® Short HB8X7A 1,99 15786,50 Punkte 17144,615496 Punkte -6 Open End DAX ® Long HC01KH 8,25 15786,50 Punkte 14245,247421 Punkte 5 Open End LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE HC19QG 9,66 758,20 EUR 695,504538 EUR 5 Open End DAX ® Short HC055B 2,30 15786,50 Punkte 17408,510264 Punkte -5 Open End

