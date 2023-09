Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag etwas von seinen jüngsten Verlusten erholt. Der Dax notiert gut eine Stunde nach Handelsbeginn mit knapp unter 0,0 Prozent im Plus bei 15.751 Punkten. Wenn keine Impulse kommen und der Dax weiterhin in dieser Seitwärtslage bleibt, steuert er auf ein Minus von rund einem halben Prozent auf Wochensicht zu. Insgesamt bleibt das Börsenbarometer vor den anstehenden geldpolitischen Entscheidungen großer Notenbanken weiter auf Richtungssuche.

Die Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank in der nächsten beziehungsweise übernächsten Woche werfen ihre Schatten voraus.

Konjunkturell und mit Blick auf die Inflationsperspektiven sei das Bild sowohl dies- als auch jenseits des Atlantiks gemischt. Vor allem in Deutschland und Europa hätten sich die wirtschaftlichen Perspektiven jüngst getrübt, wohingegen die Inflationsraten zwar anscheinend den Zenit überschritten hätten, aber noch nicht deutlich zurückgefallen seien.

In Deutschland hält sich die Teuerung trotz eines erneuten Rückgangs hartnäckig über der Marke von 6 Prozent. Im August lagen die Verbraucherpreise um 6,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. Die Wiesbadener Behörde bestätigte damit ihre Schätzung.

„Die Inflationsrate bleibt weiterhin auf einem hohen Niveau“, ordnete die Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, Ruth Brand, ein. „Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln und Energie liegen oberhalb der Gesamtteuerung und halten die Inflationsrate hoch.“

Berenberg stuft Porsche AG auf „Hold“ ab - Kursziel gesenkt

Die Privatbank Berenberg hat Porsche AG nach einem Analystenwechsel von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft und das Kursziel von 125 auf 117 EUR gesenkt. Die Nachfrage nach Luxus bleibe robust, aber dennoch zyklisch, schrieb der jetzt für Porsche zuständige Analyst Romain Gourvil in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte zieht gegenwärtig aus Bewertungsgründen und mit Blick auf ein wahrscheinlich etwas unstetes zweites Halbjahr die Aktien von Mercedes-Benz den Papieren der Zuffenhausener vor.

Bankenverband: Kreditnachfrage springt nicht an

Die Unternehmen in Deutschland halten sich bei ihren Investitionen weiter zurück. In der Folge bleibe die Kreditnachfrage schwach, wie der Bundesverband deutscher Banken (BdB) am Freitag in Berlin berichtete. Eine Trendwende sei auch in der zweiten Jahreshälfte nicht zu erwarten. Das Gesamtvolumen der ausstehenden Kredite habe im zweiten Quartal mit 1140 Milliarden Euro nur 0,3 Prozent über dem Vorquartal gelegen.

Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff erwartet eine positive Entwicklung bei schneller Umsetzung des von der Bundesregierung beschlossenen Wachstumschancengesetzes. Die dort geplanten Maßnahmen könnten für kleine und mittelständische Unternehmen Investitionsimpulse setzen. Gleichzeitig warnte er: „Es muss aber darauf geachtet werden, dass keine neue Bürokratie entsteht. Wir brauchen stärkere Anreize für die Wirtschaft, und vor allem die Bürokratie ist da häufig noch ein Bremsfaktor.“

Die Banken haben die Kreditstandards nach Angaben des Verbandes deutlich weniger verschärft als in den Vorquartalen. Allerdings hätten die EZB-Leitzinserhöhungen zu einem deutlichen Anstieg der Zinsen bei Neukrediten für Firmen geführt. Einen steigenden Einfluss auf die Finanzierungen könne der klimafreundliche Umbau der Geschäftsmodelle erlangen, wie eine aktuelle Umfrage der EZB zeige. Dazu sagte Herkenhoff: „Das ist ein positiver Anreiz, denn die Wirtschaft soll sich transformieren, also nachhaltiger werden.“ Die Banken stünden zur Finanzierung bereit.

(mit Material von dpa-AFX)