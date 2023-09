OTS: ams OSRAM / Malaysian Investment Development Authority (MIDA) und ams ...

Malaysian Investment Development Authority (MIDA) und ams OSRAM setzen Kooperation bei moderner LED Fertigung in Malaysia fort Premstätten, Österreich, und Malaysia (ots) - - Durch eine Kooperationsvereinbarung demonstriert MIDA seine bedeutende Unterstützung für ams OSRAM in Malaysia - ams OSRAM setzt die bereits angekündigte starke Investition in Design, Entwicklung und Herstellung von 8-Zoll-MicroLED-Wafern fort, die derzeit im Kulim Hi-Tech Park in Kedah errichtet wird - Die Zusammenarbeit zwischen MIDA und ams OSRAM fördert den Aufbau zusätzlicher Arbeitsplätze in den Bereichen Wissenschaft und Technik in der Region - ams OSRAM ist bereits seit mehr als 50 Jahren in Malaysia präsent und verfügt dort über eine starke Fertigungsbasis, Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, Vertriebs- und Marketing-Funktionen sowie ein Global Business Center und mehrere IT Service Center ams OSRAM (https://ams-osram.com/) (an der SIX Swiss Exchange als AMS notiert), ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Sensoren und Emittern, und die malaysische Regierungsbehörde MIDA kündigen gegenseitige Unterstützung für die weitere Investition und Expansion in Malaysia an. Durch diese Kooperationsvereinbarung zeigt MIDA seine bedeutende Unterstützung für die Aktivitäten von ams OSRAM in Malaysia. Im Jahr 2022 kündigte ams OSRAM weltweite Investitionen von rund 1 Mrd. Euro in Fertigungs- und F&E-Einrichtungen sowie Aktivitäten im Bereich fortschrittlicher Emitter-Technologien für LEDs und MicroLEDs an. Als Zeichen seines Engagements in Malaysia hat ams OSRAM mit dem Bau seiner ersten hochmodernen und vollautomatischen 8-Zoll-microLED-Fertigung in Kulim, Malaysia, begonnen und ist damit weltweit Vorreiter in diesem Bereich. Der erste Spatenstich für diese Anlage erfolgte 2022, und der Ausbau und die Installation verlaufen planmäßig. Erst im August besuchten hochrangige Vertreter des Ministeriums für Investitionen, Handel und Industrie (MITI) und der MIDA ams OSRAM CEO Aldo Kamper am Hauptsitz in Premstätten, um sich über die technologischen Entwicklungsansätze und den Baufortschritt der ersten vollautomatischen 8-Zoll-microLED-Fertigungsanlage für die Massenproduktion in Kulim zu informieren. Datuk Seri Isham Ishak, Generalsekretär des MITI, und Datuk Wira Arham Abdul Rahman, CEO der MIDA, besuchten ams OSRAM in Begleitung von Regierungsvertretern. Die Kooperationsvereinbarung zwischen MIDA und ams OSRAM stärkt die Investition in Malaysia und schafft in der Region eine bedeutende Anzahl zusätzlicher Arbeitsplätzen für Malaysier im wissenschaftlichen und technischen Bereich. Zudem fördert sie ams OSRAM bei der Durchführung von technologischen Innovationsprojekten. Durch die Unterstützung von MIDA wird ams OSRAM weiterhin eng mit lokalen öffentlichen Forschungsinstituten, Universitäten, Hochschulen und Lieferanten zusammenarbeiten, um Technologien voranzutreiben und Anwendungsfälle für Industrie 4.0 zu implementieren. Datuk Seri Isham Ishak bedankt sich bei ams OSRAM für den Vertrauensbeweis in Malaysia: "Die Investition von ams OSRAM ist ein Beweis für die hervorragende wirtschaftliche Partnerschaft zwischen Deutschland und Malaysia. Wir schätzen dieses Vertrauen sehr. Malaysia hat sich zum Ziel gesetzt, eine globale Drehscheibe für Unternehmen, Innovationen und Talente im Bereich der fortschrittlichen Fertigung zu werden. Dies steht im Einklang mit unserem kürzlich gestarteten New Industrial Master Plan (NIMP2030). Angesichts des raschen Wandels in der Elektronikindustrie müssen wir kontinuierlich neue Initiativen starten. MITI und MIDA bemühen sich aktiv darum, dass mehr Akteure aus der Waferfertigung und deren Lieferketten Malaysia als möglichen Produktionsstandort in Betracht ziehen. Wir werden weiterhin mit Unternehmen wie ams OSRAM zusammenarbeiten, um für beide Seiten vorteilhafte Ergebnisse zu erzielen." Datuk Wira Arham Abdul Rahman, CEO von MIDA, ergänzt: "MIDA freut sich auf die Zusammenarbeit mit ams OSRAM, um die Fähigkeiten Malaysias als strategisches Zentrum für die Lieferkette zu nutzen und den industriellen Bedarf des globalen Marktes zu decken. Die neue Anlage von OSRAM passt perfekt zu der Art von Investitionen, die Malaysia anziehen und halten möchte: hochentwickelte Fertigung auf dem neuesten Stand der Technik, die uns an wichtigen Knotenpunkten in den globalen Lieferketten positioniert. Die Investition von ams OSRAM hilft uns nicht nur, wirtschaftliches Wachstum zu erzielen und hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen, sondern stärkt auch das F&E-Ökosystem Malaysias. Dies bedeutet mehr Beschäftigungsmöglichkeiten für vor Ort, darunter Ingenieure, Manager, Techniker und Forscher, wovon alle Malaysier profitieren. MIDA freut sich auf eine verstärkte Partnerschaft mit ams OSRAM in den kommenden Jahren." "Die Kooperationsvereinbarung mit MITI und MIDA und unsere eigene angekündigte Investition ermöglichen es uns, unser Engagement in Malaysia fortzusetzen - einem Land, das über hochqualifizierte Arbeitskräfte, ein ausgezeichnetes Technologieverständnis und ein starkes Engagement bei Sicherheits- und Umweltstandards verfügt", erklärt Aldo Kamper, CEO von ams OSRAM. "Gemeinsam mit den malaysischen Behörden und den Menschen in Malaysia setzen wir uns dafür ein, die Entwicklung von Spitzentechnologie und den entsprechenden Fertigungsprozessen fortzusetzen, um diese Technologien in großem Maßstab zu industrialisieren." 2022 feierte ams OSRAM sein 50-jähriges Jubiläum in Malaysia. 