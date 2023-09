Airport Frankfurt bleibt größter Frachtflughafen Europas

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Frankfurter Airport hat seine Position als führender Frachtflughafen Europas im ersten Halbjahr nach einer Auswertung des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) behauptet.

Am Drehkreuz Frankfurt sei mit 899.000 Tonnen das größte Volumen an Luftfracht in Europa umgeschlagen worden. Der Standort Leipzig-Halle lag mit 687.000 Tonnen in der Rangliste, bei der allerdings mangels Verfügbarkeit die Daten von Frankreichs führendem Airport Paris-Charles-de-Gaulle fehlen, auf Platz zwei. Das Expressfracht-Drehkreuz Leipzig transportierte in der ersten Jahreshälfte 14 Prozent mehr Frachtvolumen als im Vor-Corona-Jahr 2019, während Frankfurt noch 14 Prozent unter dem Vorkrisenniveau lag.

Der Warenwert habe im vergangenen Jahr mit knapp 153.000 Euro pro Tonne Luftfracht einen neuen Höchststand erreicht, teilte der BDL weiter mit. Das sei ein Anstieg um 81 Prozent gegenüber dem Jahr 2000. Das Ladungsaufkommen nahm in diesem Zeitraum nur um 54 Prozent zu. Den größten Anteil am Im- und Export per Luftfracht entfiel auf elektrische und elektronische Geräte des Maschinen- und Anlagenbaus, gefolgt von Erzeugnissen der Pharmaindustrie.

