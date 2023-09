Original-Research: Health Italia S.p.A. (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Health Italia S.p.A. - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Health Italia S.p.A. Unternehmen: Health Italia S.p.A. ISIN: IT0005221004 Anlass der Studie: Research Report (Initial Coverage) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 4,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2024 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Marcel Schaffer Health-Care-Spezialist aus Italien. Fokus auf das profitable Kerngeschäft als Basis für das zukünftige Wachstum und Innovation. Signifikanter Anstieg von Umsatz und Ergebnis erwartet. Die Health Italia Gruppe ist eine Health-Care-Company und agiert als Vertriebspartner, insbesondere im Kontext von Mutual Health Funds. Die zentrale Ausrichtung der Gruppe liegt dabei auf der Rekrutierung neuer Mitglieder für den Mutual Health Fund MBA, wodurch Provisionen durch die erfolgreiche Anwerbung von Neumitgliedern erwirtschaftet werden. Diese Mitgliedergewinnung erfolgt durch einen strategischen Multikanalansatz, wobei besonderes Augenmerk auf die Kooperation mit über 2.000 unabhängigen Vertretern sowie einem ausgedehnten Netzwerk von Banken gelegt wird. Darüber hinaus etabliert sich die Gruppe als bedeutender Akteur im Bereich der Telemedizin und bietet umfassende Dienstleistungen für z.B. Krankenkassen an, was zu ihrem anhaltenden Erfolg beiträgt. Im Geschäftsjahr 2022 verzeichnete Health Italia S.p.A. einen Umsatz von 42,51 Mio. EUR, im Vergleich zu 40,51 Mio. EUR im Vorjahr 2021. Der dominierende Umsatzanteil von 39,13 Mio. EUR wurde aus dem Bereich Vermittlung und Dienstleistungen generiert. Zusätzlich resultierte ein außerordentlicher Ertrag von 2,6 Mio. EUR aus einer Immobilientransaktion, die den Unternehmenshauptsitz betraf. Das Segment Vermittlung und Dienstleistungen, das die Akquise neuer Mitglieder für den MBA vorantreibt, ist der Hauptumsatztreiber, erlitt jedoch aufgrund der Auswirkungen der COVID-Pandemie einen leichten Rückgang. Hingegen erlebte das Segment Gesundheitsdienstleistungen bemerkenswertes Wachstum, insbesondere durch den Erfolg der telemedizinischen Services. Im Gegensatz dazu verzeichnete das Segment Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika einen Rückgang aufgrund einer Neuausrichtung der Unternehmensstrategie. Auf der Ertragsseite meldete das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA von 7,82 Mio. EUR, ein Plus von 3,5% gegenüber 2021. Kostensenkungen trugen zu einem deutlichen Anstieg des unbereinigten EBITDA um 48,5 Prozent auf 8,34 Mio. EUR bei (Vorjahr: 5,62 Mio. EUR). Den größten Beitrag zum EBITDA leistete das Segment Vermittlung und Dienstleistungen. Sowohl das Segment Nahrungsergänzung & Kosmetik als auch das Segment Gesundheitsdienste nähern sich dem Break-even, was auf einen positiven Trend in Richtung Profitabilität hindeutet. Das Gesamtergebnis verbesserte sich deutlich auf 3,7 Mio. EUR gegenüber 1,06 Mio. EUR im Vorjahr. Health Italia durchläuft aktuell einen strategischen Wandel, indem das Unternehmen seinen Fokus auf die Bereiche Vermittlung, Telemedizin, medizinische Dienstleistungen und Gesundheitspläne richtet, während Investitionen in Nahrungsergänzungsmittel und Immobilien reduziert werden. Die beschleunigte Nachfrage nach telemedizinischen Diensten, die durch die COVID-19-Pandemie hervorgerufen wurde, wird von dem Unternehmen als Antrieb genutzt, um nicht nur die Qualität, sondern auch die Effizienz seiner Dienstleistungen zu optimieren. Durch die Ergänzung der Vertriebskanäle mittels einer Online-Plattform verfolgt das Unternehmen das Ziel, seine Kundenbasis zu erweitern. Die Umsatz-Guidance für 2026 liegt zwischen 50,0 und 52,0 Mio. EUR. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf Reinvestitionen, Kosteneinsparungen und Nachhaltigkeit. Wir erwarten, dass der Umsatz des Unternehmens im Jahr 2023 leicht auf 38,2 Mio. EUR zurückgeht. Dies ist auf außerordentliche Immobilienerträge im Vorjahr 2022 sowie auf die strategische Neuausrichtung der Geschäftstätigkeit zurückzuführen. Nichtsdestotrotz prognostizieren wir für das Jahr 2024 einen Anstieg des Umsatzes um 8,6% auf 41,58 Mio. EUR. Für 2023 prognostizieren wir ein EBITDA von 6,58 Mio. EUR mit einer EBITDA-Marge von 17,2%. Wir erwarten eine stetige Zunahme von EBITDA und Marge in den folgenden Jahren, mit einem EBITDA von 7,77 Mio. EUR und einer EBITDA-Marge von 18,7% für 2024. Im DCF-Modell stimmen wir mit der Guidance des Unternehmens überein und erwarten bis 2026 Umsatzerlöse von 50,31 Mio. EUR und ein EBITDA von 13,12 Mio. EUR. Basierend auf unserem DCF-Modell haben wir ein Kursziel von 4,00 EUR ermittelt. Angesichts des erheblichen Upside-potenzials vergeben wir das Rating Kaufen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27703.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

