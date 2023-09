EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh erhält weiteren Auftrag zur Lieferung von Schienenbefestigungssystemen in China

EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh erhält weiteren Auftrag zur Lieferung von Schienenbefestigungssystemen in China



20.09.2023 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vossloh erhält weiteren Auftrag zur Lieferung von Schienenbefestigungssystemen in China Systeme dienen dem Bau zweier Hochgeschwindigkeitsstrecken

Auftragswert beträgt umgerechnet rund 20 Mio.€

Auslieferungen im zweiten Halbjahr 2024 geplant Werdohl, 20. September 2023. Vossloh wurde erneut damit beauftragt, Schienenbefestigungssysteme für ausgewählte Abschnitte von zwei sich im Bau befindlichen Hochgeschwindigkeitsstrecken in Zentral-China zu liefern. Die eine Strecke ist gut 300 Kilometer lang und soll Xi’an, die Hauptstadt der Provinz Shaanxi, und die Automobilhochburg Shiyan in der Provinz Hubei miteinander verbinden. Die andere Strecke ist etwa doppelt so lang und wird nach der Fertigstellung die Reise zwischen den Millionen-Metropolen Chongqing und Wanzhou in Zentral-China spürbar verkürzen. Für die Abwicklung wird erneut die im chinesischen Kunshan ansässige Tochtergesellschaft der Vossloh AG, Vossloh Fastening Systems China Co. Ltd., verantwortlich zeichnen. Die Auslieferungen sollen im zweiten Halbjahr 2024 erfolgen. Das Hochgeschwindigkeitsnetz in China wird mit großer Geschwindigkeit ausgebaut: Es soll von derzeit rund 42.000 Kilometern auf mehr als 70.000 Kilometer im Jahr 2035 ausgebaut werden. Vossloh unterstützt den Ausbau der Bahninfrastruktur Chinas seit nunmehr 17 Jahren. „Wir sind mit unseren qualitativ hochwertigen und innovativen Produkten sowie unserem einzigartigen Systemverständnis in China seit vielen Jahren ein angesehener Partner und gerade beim Bau von Hochgeschwindigkeitsstrecken kommt unserer weltweit führenden technischen Expertise besondere Bedeutung zu“, sagt Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG und ergänzt: „Wir freuen uns darüber, unsere Erfolgsgeschichte in China fortzuführen und weiterhin zum Ausbau der zukunftsweisenden Infrastruktur dieses Landes beizutragen.“ Kontaktdaten für die Medien:

Andreas Friedemann

Telefon: +49 (0) 2392 52-608

E-Mail: Presse@vossloh.com Kontaktdaten für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

Telefon: +49 (0) 2392 52-609

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit rund 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren. Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit etwa 75 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern. Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Vossloh mit etwa 3.800 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.046,1 Mio.€.

20.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com