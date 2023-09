Dax Tagesrückblick: Deutliche Abgaben nach Fed-Entscheid - Bayer wird verklagt

Der deutsche Leitindex startete nach dem späten Sell-Off an der Wall Street am Morgen mit einer Abwärtskurslücke in den Handelstag. Diese konnte im Handelsverlauf auch nicht mehr geschlossen werden. Im Gegenteil, der Index ging den Weg des geringsten Widerstands und setzte am Nachmittag zeitweise deutlich unter die 15.600er Marke zurück.

Auch an der Wall Street setzte sich der gestrige Abverkauf in der ersten Handelshälfte weiter fort, der Dax ging mit einem Tagesminus von über 200 Punkten bei 15.571 Punkten aus dem Handel, der MDAX der mittelgroßen Werte verlor knapp 500 Punkte auf 26.616 Punkte.

Dämpfer für die Bullen

Die US-Notenbank Fed und andere wichtige Notenbanken dürften den Zinsgipfel zwar bald erreicht haben, die Tür für weitere Straffungen blieb jedoch offen. Zinssenkungen sind also nicht in Sicht. Der MDax büßte 2,24 Prozent auf 26 575,43 Zähler ein.

"Höher für länger" sei die schmerzhafte Zusammenfassung der Fed-Botschaft, schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Es sei eine harte Landung für die Anleger gewesen, die auf baldige Zinssenkungen spekuliert hatten. Stattdessen signalisierte die Fed für das laufende Jahr eine weitere Zinsanhebung, tastete ihren Leitzins am Mittwochabend aber wie erwartet nicht an. Auch die Bank of England und die Schweizerische Nationalbank SNB hoben ihre Zinsen am Donnerstag nicht weiter an, die schwedische und die norwegische Notenbank hingegen schon.

BASF Tagesverlierer: -5 Prozent

Die Rückversicherer Hannover Rück und Münchener Rück hielten sich mit einem Zugewinn von +0,8 und +0,24 Prozent noch am besten, die Verliererliste war hingegen deutlich länger.

Tagesverlierer waren BASF mit einem Abschlag von 4,8 Prozent gefolgt von Sartorius mit Minus 4,16 Prozent.

Bayer wird verklagt

Die US-Großstadt Chicago hat den Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer verklagt und fordert eine finanzielle Entschädigung wegen angeblicher Belastungen durch die seit Jahrzehnten verbotene Chemikalie PCB. Bayer weist die Vorwürfe zurück. "Diese nächste Klage ist keine wirkliche Überraschung", kommentierte ein Händler. Aber hilfreich sei die Nachricht auch nicht gerade. Die Bayer-Aktie ging mit einem Tagesminus von knapp drei Prozent aus dem Handel. (mit Material von dpa-AFX)