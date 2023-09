EQS-News: Shelly Group schließt wegweisende Partnerschaft mit Vodafone

EQS-News: Shelly Group AD / Schlagwort(e): Kooperation

Shelly Group schließt wegweisende Partnerschaft mit Vodafone



25.09.2023 / 07:30 CET/CEST

Partnerschaft zur Echtzeit-Überwachung des Energieverbrauchs bei Vodafone in Afrika

Shelly Pro-Serie als leistungsstarkes Energieüberwachungssystem

Forcierung des Wachstums mit professionellen Kunden



Sofia / München, 25. September 2023 – Shelly Group AD (Ticker SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat eine Partnerschaft mit Vodafone in Afrika geschlossen. Im Rahmen der unterzeichneten Gruppenvereinbarung stattet die Shelly Group alle Vodafone-Standorte in Afrika mit Shelly Pro-Geräten aus. Mit Shelly Pro 3EM wird Vodacom, die afrikanische Tochtergesellschaft von Vodafone, in der Lage sein, den Energieverbrauch an ihren Standorten zu messen und zu überwachen. Dadurch erhält Vodacom wichtige Informationen in Echtzeit auf einer zentralen Plattform zur weiteren Verarbeitung und Analyse.

Die Partnerschaft mit dem weltweit tätigen Mobilfunkanbieter Vodafone ist ein wichtiger Meilenstein für die Shelly Group. Durch die Partnerschaft erhält die Shelly Group zunächst Zugang zu allen 20 Ländern, in denen Vodacom vertreten ist, sowie zu weiteren 40 Partnernetzwerken. Die Aktivitäten in Afrika sind allerdings nur der erste Schritt auf dem Weg zu einem globalen Rollout, da die Shelly Pro-Produktlinie Teil der internen Beschaffungsdatenbank der Vodafone Procurement Company (VPC) ist – der Tochtergesellschaft der Vodafone Group, die für die Beschaffung und den Einkauf von Waren und Dienstleistungen für die gesamte Vodafone Group verantwortlich ist.

Die Partnerschaft mit einem der größten Mobilfunkanbieter der Welt bestätigt die Strategie der Shelly Group, die Zusammenarbeit mit professionellen Anwendern zu forcieren und damit auf dem im Vergleich zum Do-It-Yourself-Segment größeren Markt stärker zu wachsen. Gleichzeitig unterstreicht die Zusammenarbeit mit Vodafone die Qualität und Zuverlässigkeit der Shelly-Produkte.



Dimitar Dimitrov, Co-CEO von Shelly Group: „Diese Partnerschaft ist ein Beweis für unser Engagement in Innovation und Exzellenz, und wir sind stolz darauf, an der Spitze der Branche zu stehen und unseren Kunden innovative Lösungen zu bieten. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit dieser spannenden Zusammenarbeit den professionellen Markt weiter revolutionieren und neue Maßstäbe für Spitzenleistungen in der Branche setzen werden.“



Wolfgang Kirsch, Co-CEO von Shelly Group, ergänzt: „Die Geschäftsbeziehung mit Vodafone in Afrika ist ein bedeutender Schritt zur Umsetzung unserer Strategie im Marktsegment für professionelle Kunden. Unsere Anstrengungen, unserer Produktportfolio für professionelle Kunden weiterzuentwickeln, zahlen sich aus. Mit unseren Produkten unterstützen wir Unternehmen auch beim schonenden Umgang mit Ressourcen, im Fall von Vodafone durch Energieeinsparungen.“



Über Shelly Group

Die Shelly Group AD ist eine Technologie-Holding, die für Innovation durch die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen IoT-Produkten steht. Das Herzstück der Entwicklung sind dabei stets die Endverbraucher und ihre Bedürfnisse. Shelly Group wurde in Bulgarien gegründet und arbeitet mit einem Team junger, talentierter Entwickler, die sich der Herstellung wettbewerbsfähiger und benutzerfreundlicher Produkte verschrieben haben. Die Gruppe besteht aus 6 Tochterunternehmen und hat Niederlassungen in Bulgarien, China und den USA sowie Slowenien und Deutschland. Die Produkte von Shelly Group haben bereits über 100 Märkte erobert. Seit Dezember 2016 ist Shelly Group AD an der bulgarischen Wertpapierbörse gelistet. An der Frankfurter Börse notiert die Gesellschaft seit November 2021 unter der WKN A2DGX9, der ISIN BG1100003166 und dem Ticker SLYG.



