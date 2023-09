Evonik stellt Division Technology & Infrastructure neu auf

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der Spezialchemiekonzern Evonik stellt seine Division Technology & Infrastructure neu auf und wird womöglich Bereiche für Investoren öffnen.

Die Leistungen der Division TI sollen künftig in standortübergreifende Technologie- und standortbezogene Infrastruktur-Aktivitäten aufgeteilt werden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Infrastruktur-Aktivitäten an den drei Standorten Marl, Antwerpen und Wesseling sollen bis Ende 2025 eigenständige Gesellschaften werden. Im Anschluss wolle Evonik prüfen, welche Modelle jedem einzelnen Standort die besten Finanzierungsmöglichkeiten bieten. Vom vollständigen Verbleib im Konzern über Partnerschafts- und Joint-Venture-Modelle bis zur Abgabe werde alles untersucht.

Die Division TI beschäftigt mehr als 8300 Mitarbeiter und bietet Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus einer Chemie-Produktionsanlage an. Die Zusage zum grundsätzlichen Verbleib der TI im Konzern bis Mitte 2027 gelte weiter. Die Infrastruktur-Aktivitäten seien langfristig stabil, aber auch kapitalintensiv. Daher sei es wichtig, dass die Standorte sich stärker alternative Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten erschließen oder Partnerschaften eingehen könnten.

Parallel zur Neuaufstellung der TI will Evonik auch die Verwaltung neu ordnen. "Evonik verfügt über sehr viele Organisationseinheiten, eine vergleichsweise geringe Führungsspanne und komplizierte Matrix-Strukturen", sagte Vorstandschef Christian Kullmann. Das sei zu komplex und zu teuer. Der Umbau starte 2024 und solle 2026 abgeschlossen werden. Sowohl hier wie auch bei der Neuaufstellung der TI bleibe der Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen bei Evonik in Deutschland bis Ende 2032 bestehen.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)