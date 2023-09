DAX: Bären mit Rundumschlag

Am Montag setzte der Deutsche Aktienindex DAX seine Talfahrt aus der Vorwoche weiter fort und begab sich auf seine untere Keilbegrenzung, wodurch vorläufig das gesamte Abwärtspotenzial seit dem Test der oberen Begrenzung ausgeschöpft wurde. Intraday zeigt sich sogar ein kleiner Doppelboden, der für einen leichten Aufschwung am Dienstag sorgen könnte.

Ausgehend von der unteren Keilbegrenzung um 15.380 Punkten könnte nun ein Kursanstieg in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 15.469 Punkten bevorstehen, aber erst darüber dürfte der etwas größere Widerstandsbereich um 15.593 Punkten attackiert werden. An dieser Stelle müsste eine erneute Auswertung des Barometers erfolgen.

Auf der Unterseite wäre ein Tagesschlusskurs unterhalb von 15.330 Punkten klar bärisch zu werten, Verluste auf 15.150 und darunter 14.818 Punkte müssten dann zwingend eingeplant werden.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Dienstag mit Zahlen zu Dienstleistungspreisen (SPPI) und der BoJ – Kernrate Verbraucherpreise per August vorgelegt. Erst am späten Nachmittag stoßen die USA mit Zahlen zu Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche dazu, um 15:00 Uhr werden der Case-Schiller- und der FHFA-Hauspreisindex per Juni vorgestellt.