EUR/CHF: Auf Rücksetzer vorbereiten

Seit einem Kursstand von 1,6828 CHF aus Oktober 2007 befindet sich das Paar EUR/CHF in einem übergeordneten Abwärtstrend, in der Folge fielen die Notierungen bis September 2022 auf einen Tiefstwert von 0,9403 CHF zurück. Nach einer mehrwöchigen Stabilisierungsphase in diesem Bereich gelang es einen ersten Impuls durch einen Anstieg an 0,9604 CHF zu setzen. Ein anschließender Rücksetzer wurde ebenso schnell wieder gekauft und führte in den Widerstandsbereich aus Sommer dieses Jahres um 0,9671 CHF aufwärts. Sollte es Investoren gelingen auch dieses Niveau mindestens auf Wochenschlusskursbasis zu knacken, würde hieraus ein mittelfristiger Aufwärtsimpuls hervorgehen können.

Wer macht das Rennen?

Zunächst einmal ist vom Niveau der Sommertiefs um 0,9671 CHF aus ein Rücksetzer im Rahmen einer vierten Welle anzunehmen, ein anschließender Durchbruch über diesen Widerstand dürfte weiteres Aufwärtspotenzial bei EUR/CHF entfalten. Dieses könnte dann in den Bereich von 0,9710 CHF aufwärts reichen und würde sich entsprechend gut für ein Long-Investment qualifizieren. Im Rahmen des erwarteten Pullbacks sollte allerdings der 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 0,9623 CHF nicht mehr bärisch getriggert werden, dies würde nämlich die vorausgegangenen Ambitionen zunichtemachen. In der Folge würden darunter weitere Verluste auf 0,9598 CHF drohen.