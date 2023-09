Commerzbank will mehr Geld über Dividenden und Aktienrückkaufe verteilen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank will in den kommenden Jahren mehr Geld über Dividenden und Aktienrückkäufe an ihre Aktionäre verteilen. Für die Geschäftsjahre 2022 bis 2024 sollen 3 Milliarden Euro an die Anteilseigner gehen, wie das Institut am Donnerstag nach Börsenschluss mitteilte. Um das zu erreichen, werde die Ausschüttungsquote des Gewinns für das Jahr 2024 mindestens 70 Prozent betragen, hieß es. Bisher ist angepeilt, die Hälfte des Gewinns über Rückkäufe und Dividenden auszuschütten. Für die Jahre 2025 bis 2027 soll die Ausschüttungsquote bei mindestens 50 Prozent liegen - allerdings nicht mehr als das Nettoergebnis nach Minderheitsanteilen und nach Abzug von Zinszahlungen für eigenkapitalähnliche Anleihen (AT1). Aktienrückkäufe und Dividenden stünden unter zusätzlichen Bedingungen, hieß es. Die Commerzbank-Aktie zog nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 1,2 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss an.

Grundlage ist eine besser eingeschätzte Profitabilität der Geschäfte. Im Jahr 2027 soll die Eigenkapitalrendite über elf Prozent liegen bei einer Eigenkapitalquote von 13,5 Prozent. Die Planung für die Geschäftsjahre 2024 bis 2027 will Commerzbank-Chef Manfred Knof am 8. November auf einem Kapitalmarkttag vorstellen./men/he