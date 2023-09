Flatexdegiro hat nach Einigung mit Bafin zu Kreditrisiken Kapital übrig

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Online-Broker Flatexdegiro hat sich in einem wichtigen Punkt mit der Finanzaufsicht geeinigt. Dies eröffnet Spielraum für Aktienrückkäufe oder Dividenden. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) habe die Wiederanwendung von sogenannten Kreditrisikominderungstechniken (KRMT) für Degiro-Wertpapierkredite mit sofortiger Wirkung genehmigt, teilte das Unternehmen am Freitag in Frankfurt mit. Da dadurch die risikogewichteten Aktiva und damit die Basis für die Berechnung der Kapitalquote um 450 Millionen Euro auf rund 900 Millionen Euro fällt, habe Flatexdegiro jetzt rund 100 Millionen Euro mehr Kapital als notwendig.

"Die erneute Anwendung der Kreditrisikominderungstechniken führt zu einer deutlichen Verbesserung unserer harten Kernkapitalquote und des regulatorischen Kapitalüberschusses, den wir über die regulatorischen Anforderungen hinaus halten", sagte Flatexdegiro-Finanzvorstand Benon Janos. "Damit verfügt unsere Gruppe über eine Kapitalstruktur, die uns weitere Möglichkeiten eröffnet. Diese werden wir nach Abschluss des laufenden Finanzplanungsprozesses und entsprechender Abstimmung mit dem Aufsichtsrat und der Aufsichtsbehörde zu gegebener Zeit bewerten und dem Kapitalmarkt kommunizieren." Übersetzt heißt dies, dass der Spielraum für Dividenden oder Aktienrückkäufe gestiegen ist.

An der Börse kam die Nachricht gut an. Die Aktie legte um bis zu neuneinhalb Prozent zu. Das Niveau konnte das Papier allerdings nicht ganz halten. Zuletzt stand ein Plus von knapp sechs Prozent auf 8,256 Euro auf dem Kurszettel./zb/men