DAX am Sechs-Monats-Tief, zudem Tesla, Micron und Nike - Ausblick mit Egmond Haidt

Nach einer kurzen Erholung zum Quartalsende ist der DAX wieder in die Nähe der Sechs-Monats-Tiefs eingebrochen, während der S&P500 in der Nähe des Vier-Monats-Tiefs notiert. Zudem sind die Preise für Öl und Gold zuletzt kräftig nach unten gerauscht.

📺 YouTube-Kanal abonnieren

Nach einer kurzen Erholung zum Quartalsende ist der DAX wieder in die Nähe der Sechs-Monats-Tiefs eingebrochen, während der S&P500 in der Nähe des Vier-Monats-Tiefs notiert. Zudem sind die Preise für Öl und Gold zuletzt kräftig nach unten gerauscht. Die Gründe hierfür wird Finanzspezialist Egmond Haidt in der Sendung ebenso analysieren, wie die Zahlen und Nachrichten zu Tesla, Amazon, Meta Platforms, Micron Technology, Nike, LVMH und Target. Nun warten Investoren gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Wie geht es weiter bei S&P500, Nasdaq und DAX, Euro-Dollar, Öl und Gold?

📈 Alle Realtime-Kurse

🛈 Weitere Infos zur Sendung



🌐 BNP Paribas Zertifikate im Web

Unsere Produkte

► Zertifikate

► Knockouts

► Optionsscheine

► Faktor Zertifikate

📱Realtimekurse und Produkte in der App

► iOS

► Android

🧾 Wichtige rechtliche Hinweise

Datum und Uhrzeit der ersten Verbreitung der Empfehlung: 03.10.2023 18.00 Uhr

Grundsätze zur Weitergabe von Anlage- und Anlagestrategieempfehlungen sowie Informationen über eigene Interessen und Interessenkonflikte

Informationen über Interessen und Interessenkonflikte des Erstellers