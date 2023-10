BlackBerry will Bereiche trennen - IoT-Geschäft soll an die Börse

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore (Reuters) - Das kanadische Softwareunternehmen BlackBerry will die Geschäftsbereiche IoT (Internet of Things) und Cybersicherheit voneinander trennen.

Für das IoT-Geschäft sei später ein Börsengang geplant, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. BlackBerry hatte im Mai angekündigt, strategische Alternativen wie eine mögliche Abspaltung eines Geschäftsbereichs zu prüfen. Das 1984 gegründete Unternehmen stellt Software für Autos und Cybersicherheit her. Bekannt wurde es durch seine Business-Smartphones, die in den frühen 2000er Jahren von Führungskräften, Politikern und zahlreichen Fans getragen wurden. Vergangenes Jahr wurde das Smartphone-Geschäft eingestellt. Seitdem versucht BlackBerry, seine alten Patente im Zusammenhang mit seinen mobilen Geräten zu verkaufen.

(Bericht von Savyata Mishra und Samrhitha Arunasalam, geschrieben von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)