GNW-Adhoc: Evaxion geht Partnerschaft mit dem Pharmaunternehmen Afrigen Biologics zur Entwicklung eines neuartigen mRNA-Impfstoffs gegen Gonorrhoe ein

^* Partnerschaft auf der Grundlage eines hochgradig schützenden

Impfstoffkandidaten, der durch die EDEN(TM)-Plattform von Evaxion identifiziert

wurde * Die Zusammenarbeit wird auf die mRNA-Technologie des mRNA Vaccine Technology Transfer Hub der WHO und des Medicines Patent Pool zurückgreifen * Afrigen ist verantwortlich für die Entwicklung und Vermarktung des resultierenden mRNA-Impfstoffs in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen und afrikanischen Gebieten KOPENHAGEN, Dänemark, Oct. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX) (?Evaxion" oder das ?Unternehmen"), ein im klinischen Stadium tätiges Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von KI- gestützten Immuntherapien spezialisiert hat, hat heute eine Zusammenarbeit mit Afrigen Biologics (Afrigen) bekanntgegeben. Ziel der Zusammenarbeit ist die

Entwicklung eines prophylaktischen Impfstoffs, der auf den mittels der EDEN(TM)-

Plattform von Evaxion entdeckten Gonorrhoe-Ziele basiert. Birgitte Rønø, Chief Scientific Officer von Evaxion, äußerte sich enthusiastisch über die Zusammenarbeit und erklärte: ?Wir sind begeistert von dieser

Partnerschaft. Es bietet die einzigartige Möglichkeit, unsere mittels der EDEN(TM)-

Plattform identifizierten Antigene mit Hilfe von mRNA zu verabreichen, und es

beschleunigt die klinische Validierung der EDEN(TM)-Plattform. Diese Partnerschaft

hat das Potenzial, einen schwerwiegenden, weltweit ungedeckten medizinischen Bedarf gegen den Erreger zu decken, für den es derzeit keinen Impfstoff gibt." Gonorrhoe, verursacht durch das Bakterium Neisseria gonorrhoeae, ist eine sexuell übertragbare Krankheit, die einen erheblichen Einfluss auf die globale sexuelle und reproduktive Gesundheit hat und die Anfälligkeit für HIV erhöht, ein weiteres großes Gesundheitsproblem in vielen Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eine alarmierende Schätzung von jährlich 82 Millionen neuen Gonorrhoe-Infektionen weltweit veröffentlicht, wobei die Zahl der antibiotikaresistenten Fälle zunimmt.

Die mittels der EDEN(TM)-Plattform entdeckten Antigene haben in präklinischen

Studien ein hohes Schutzniveau gezeigt. Diese Partnerschaft wird die Expression und biologische Aktivität der Antigene im mRNA-Format untersuchen. Im Anschluss an die Validierungsphase werden die Partner eine Vereinbarung über die klinische Entwicklung und Vermarktung aushandeln, wobei die Möglichkeit besteht, weitere Partner hinzuzuziehen. ?Wir freuen uns, diese Woche die zweite Partnerschaft bekanntgeben zu können, die Evaxion geschlossen hat. Dies ist eine weitere Bestätigung unserer Strategie, die richtigen Partner zu finden, die unsere neuartigen, von KI entwickelten Impfstoffe auf den Markt bringen können", so Christian Kanstrup, CEO von Evaxion. Der Geschäftsführer von Afrigen, Professor Petro Terblanche, erklärt: ?Diese innovative und aufregende Partnerschaft ermöglicht es der bei Afrigen mit Unterstützung der WHO und des MPP eingerichteten mRNA-Technologieplattform, die Pipeline der für das mRNA-Programm zu entwickelnden Produkte zu erweitern. Dies unterstützt die Nachhaltigkeit der Produktionskapazitäten, die in den Partnerländern mit niedrigem und mittleren Einkommen geschaffen werden." Über EDEN(TM)

EDEN(TM) ist eine unternehmenseigene KI-Plattform, die in der Lage ist, schnell

diejenigen Antigene zu identifizieren, die eine robuste und hochgradig schützende Immunantwort gegen praktisch jede bakterielle Infektionskrankheit

auslösen. EDEN(TM) ist vollständig KI-gesteuert und wurde entwickelt, um

Impfstoffkandidaten schneller und kostengünstiger zu identifizieren als die

derzeitigen modernen Methoden. Mit EDEN(TM) verfolgen wir einen neuartigen Ansatz

bei der Entwicklung von Impfstoffen, um das weltweit zunehmende Problem der Antibiotikaresistenz zu bekämpfen. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website (https://www.evaxion-biotech.com/aitechnology/eden). Über EVAXION Evaxion Biotech A/S ist ein im klinischen Stadium tätiges Biotechnologieunternehmen, das weltweit führende KI-Plattformen entwickelt. Die unternehmenseigenen und skalierbaren Technologien von Evaxion nutzen die Macht der künstlichen Intelligenz, um das menschliche Immunsystem zu entschlüsseln und neuartige Immuntherapien für Krebs, bakterielle Erkrankungen und Virusinfektionen zu entwickeln. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben von Patienten mit ungedecktem klinischem Bedarf durch innovative und gezielte Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern. Für weitere Informationen über Evaxion und die bahnbrechenden Immuntherapien des Unternehmens besuchen Sie bitte www.evaxion-biotech.com (http://www.evaxion-biotech.com/). Über Afrigen Biologics Afrigen Biologics ist ein in Kapstadt ansässiges Biotechnologieunternehmen, das von der Avacare Healthcare Group und der Industrial Development Corporation (IDC) of South Africa unterstützt und kapitalisiert wird. Afrigen wird von der WHO und dem MPP mRNA-Technologietransferprogramm unterstützt, um als Zentrum für die Entwicklung und den Transfer von mRNA-Impfstofftechnologie zu fungieren. Afrigen hat durch internationale Partnerschaften und den Aufbau lokaler Kapazitäten das allererste Technologiezentrum für die Produktion und Formulierung von Impfstoffadjuvantien auf dem afrikanischen Kontinent aufgebaut. In Zusammenarbeit mit IDRI, einem weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung von Adjuvantien, konzentriert sich dieses Zentrum auf Impfstoffadjuvantien der nächsten Generation, die nicht nur auf die Prävention von Krankheiten ausgerichtet sind, sondern auch einen therapeutischen Wert haben. Weitere Informationen zu Afrigen finden Sie unter https://www.afrigen.co.za/. Zukunftsgerichtete Aussage Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Die Wörter ?Ziel", ?glauben", ?erwarten", ?hoffen", ?anstreben", ?beabsichtigen", ?können", ?könnten", ?antizipieren", ?erwägen", ?fortsetzen", ?schätzen", ?planen", ?potenziell", ?vorhersagen", ?projizieren", ?werden", ?können haben", ?wahrscheinlich", ?sollten", ?würden" und andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken im Zusammenhang mit: unsere Finanzlage und den Bedarf an zusätzlichem Kapital; unsere Entwicklungsarbeit; die Kosten und den Erfolg unserer Produktentwicklungsaktivitäten und präklinischen sowie klinischen Studien; die Kommerzialisierung eines zugelassenen pharmazeutischen Produkts, das unter Verwendung unserer KI-Plattformtechnologie entwickelt wurde, einschließlich der Geschwindigkeit und des Grades der Marktakzeptanz unserer Produktkandidaten; unsere Abhängigkeit von Dritten, einschließlich der Durchführung klinischer Tests und der Produktherstellung; unsere Unfähigkeit, Partnerschaften einzugehen; staatliche Regulierung; Schutz unserer geistigen Eigentumsrechte; Mitarbeiterangelegenheiten und Wachstumsmanagement; unsere ADSs und Stammaktien, die Auswirkungen internationaler wirtschaftlicher, politischer, rechtlicher, Compliance-, sozialer und geschäftlicher Faktoren, einschließlich der Inflation und die Auswirkungen der weltweiten COVID-19-Pandemie sowie des anhaltenden Konflikts in der Region um die Ukraine und Russland auf unser Geschäft sowie andere Unwägbarkeiten, die unsere Geschäftstätigkeit und unsere Finanzlage beeinflussen. Eine weitere Erörterung dieser Risiken finden Sie in den Risikofaktoren, die in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formblatt 20-F und anderen bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen enthalten sind, die unter www.sec.gov (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=3eX- yULjXHj_fAO4jPRASPaehYEVHM4NmXNAs_0lw5UK0DHjLXk6aKS6LI4PyMob9UvuFpZpGQrWa4b_6WQY 1A==) abgerufen werden können. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. °