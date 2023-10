Wochenrückblick – Konjunkturdaten im Fokus

Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Dafür haben wir die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.

In der vergangenen Woche standen besonders Wirtschaftsdaten im Fokus, z.B. am Donnerstag, als die USA und Deutschland ihre Handelsbilanzen für den Sommermonat August veröffentlichten. Neben den Handelsbilanzen wurden auch wichtige Konjunkturdaten der beiden Länder bekannt gegeben.



Ein ruhiger Wochenstart mit konjunkturellen Indikatoren



Die erste Oktoberwoche startete verhältnismäßig ruhig. Vereinzelt erreichten uns jedoch Indikatoren zur wirtschaftlichen Lage Deutschlands und Europas. In unseren News von Montag berichteten wir bereits über den jüngst veröffentlichten Einkaufmanagerindex aus Deutschland. Dieser fasst die Stimmung der Einkaufsleiter und Firmenchefs in einem Indikator zusammen. Werte über 50 spiegeln eine positive Erwartung und Werte unter 50 eine negative Erwartung an die Geschäftsentwicklung wider. Die zweite Veröffentlichung für den September 2023 liegt bei einem Punktezähler von 39,6 Punkten. Im Vorjahresmonat lag der Stand noch bei 49,1. Dies untermauert die aktuell schwierige konjunkturelle Ausgangslage Deutschlands. Aus Europa durften wir uns am Montag auf die Arbeitslosenquote für August freuen. Dies war in gewisser Weise historisch. Mit einem Stand von 6,4 % markierte sie seit Einführung des Euros den bis dato niedrigsten Stand.





Historisches Ereignis im US-Repräsentantenhaus



Erstmals ist ein Vorsitzender des US-Repräsentantenhaus durch ein Parlamentsvotum abgewählt worden. Der Republikaner McCarthy wurde am Dienstag seines Amtes enthoben, Anlass hierfür war der Haushaltsstreit in den USA. Als möglicher Nachfolger hat sich der ehemalige Präsident Donald Trump ins Spiel gebracht.



Handelsbilanzen



Zur Wochenmitte veröffentlichten Deutschland und die Vereinigten Staaten ihre Handelsbilanzen für den Monat August. Hier konnte Deutschland einen Exportüberschuss von 127,9 Milliarden Euro ausweisen, die Warenimporte gingen dabei gegenüber zum Vormonat zurück. Weiterhin bleiben die USA und China wichtige Handelspartner von Deutschland.



In den USA beliefen sich die Importe im August insgesamt auf 314,3 Milliarden Dollar, das entsprach einer Steigerung im Vergleich zum Vormonat. Im selbigen Zeitraum exportierten die Vereinigten Staaten Waren im Wert von 256 Milliarden Dollar, das ergab eine Steigerung zum Juli. Insgesamt ergab sich so ein Außenhandelsdefizit von 58,3 Milliarden Dollar.





Infineon hebt Gewinnprognose an



Das Münchener Unternehmen Infineon hebt die Gewinnerwartungen für das kommende Jahr an, das Unternehmen rechnet mit einem prozentual zweistelligen Plus. Ebenso soll die operative Marge steigen. Laut Bereichschef Peter Schiefer werden trotz stagnierender Absatzzahlen die Gewinne kräftig steigen. Bei dem Halbleiterhersteller Infineon ist die Autosparte ein wichtiger Bestandteil des Geschäfts, im letzten Sommer wurden erst neue Verträge mit dem Hersteller Tesla geschlossen.





USA Arbeitsmarktdaten:

ZertifikateAwards 2023/2024 – Stimmen Sie und ab und gewinnen eine Reise nach Berlin

Hier kommen Sie:

Die Arbeitslosenquote in den USA bleibt trotz der jüngsten Zinserhöhungen der FED mit 3,8 % unverändert zum Vormonat August. Auch wurden mit 336.000 Stellen knapp doppelt so viele Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen wie erwartet. Arbeitslos wurden insgesamt 6,4 Millionen Personen gemeldet. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen, sprich Personen mit über 26 Wochen ohne Job, belief sich auf 1,2 Millionen. Dies entspricht einem Anteil von 19,1 % aller Arbeitslosen im September.

