EQS-News: aifinyo AG steigert Transaktionsvolumen und Gewinn in den ersten neun Monaten 2023

aifinyo AG steigert Transaktionsvolumen und Gewinn in den ersten neun Monaten 2023



11.10.2023 / 08:00 CET/CEST

aifinyo AG steigert Transaktionsvolumen und Gewinn in den ersten neun Monaten 2023 Q3: Rohertrag mit EUR 3,6 Mio. und EBIT mit EUR 0,5 Mio. leicht über Vorjahr

9M: Transaktionsvolumen EUR 307 Mio. (+16 %), EBIT EUR 1,6 Mio. (+52 %)

KI-Chatbot auf Basis von ChatGPT erweitert das Öko-System

Ausblick weiterhin positiv Berlin, 11. Oktober 2023 – Die Entwicklung im dritten Quartal 2023 der aifinyo AG war solide. Der Betreiber einer in Deutschland einzigartigen cloudbasierten Plattform rund um Rechnungs- und Liquiditätsmanagement inklusive unkomplizierter Finanzierungslösungen hat den Rohertrag und das EBIT leicht gesteigert. Damit hat aifinyo trotz der Rezession in Deutschland die positive Entwicklung des ersten Halbjahres fortgesetzt. In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 wurden das Transaktionsvolumen*, der Rohertrag** und der Gewinn auf allen Eben gesteigert. Im vierten Quartal sollte sich die solide Entwicklung fortsetzen. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres hat aifinyo ein Transaktionsvolumen von EUR 307,34 Mio. erzielt. Im Vergleich zu den EUR 262,97 Mio. im Vorjahreszeitraum entspricht dies einer Steigerung um 16,9 %. Den Rohertrag – eine der wichtigsten Key Performance Indicator – hat das Technologieunternehmen um 11,6 % auf EUR 10,50 Mio. erhöht. Auch der Gewinn lag im 9-Monats-Zeitraum 2023 auf allen Ebenen über den Vorjahreswerten: Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) hat aifinyo von EUR 1,04 Mio. um 52 % auf EUR 1,58 Mio. gesteigert. Der Gewinn vor Steuern (EBT) legte von EUR 0,41 Mio. auf EUR 0,46 Mio. zu. KI-Chatbot und Integration von Finanzierungslösungen in Billomat-Plattform Bei der Weiterentwicklung des aifinyo-Öko-Systems rund um das Management, die Finanzierung und die Bezahlung von Rechnungen lag im dritten Quartal der Schwerpunkt bei der Integration von Finanzierungslösungen in die Billomat-Plattform. aifinyo hatte Billomat, eine der führenden cloud-basierten Buchhaltungssysteme in Deutschland, im Jahr 2022 übernommen. Sukzessive sollen den Billomat-Kunden die bewährten Tools von aifinyo zur Finanzierung und Bezahlung von Rechnungen zur Verfügung gestellt werden. Zudem hat aifinyo sein Öko-System im September 2023 um einen KI-Chatbot erweitert. Die Anwendung aifinyoCHAT ermöglicht es Unternehmer:innen und Freiberufler:innen, häufig gestellte Kundenfragen schnell, automatisiert und jederzeit auf ihrer Internetseite von künstlicher Intelligenz (KI) beantworten zu lassen. Die lernfähige KI basiert auf der ChatGPT-Technologie und entspricht DSGVO-konformen Qualitätsstandards. Dank eines einfachen Baukasten-Systems lässt sich aifinyoCHAT innerhalb weniger Minuten installieren und auf der eigenen Internetseite integrieren. Ausblick weiterhin positiv Aufgrund der soliden operativen Entwicklung und konsequenten Erweiterung des einen Öko-Systems rund um das Management, die Finanzierung und die Bezahlung von Rechnungen blickt aifinyo positiv in die Zukunft. Bis zum Jahresende wird die Integration der Finanzierungslösungen in die Billomat-Plattform deutlich voranschreiten. Trotz der Rezession in Deutschland sollten Gesamtleistung und Ergebnis im vierten Quartal solide sein, so dass das Gesamtjahr 2023 mit einem Wachstum abgeschlossen werden kann. Kennzahlenübersicht 9M (untestiert): In TEUR Q3/2022 Q3/2023 9M/2022 9M/2023 Transaktionsvolumen 105.078 100.570 262.973 307.335 Gesamtleistung 14.469 14.043 42.356 41.060 Rohertrag 3.465 3.594 9.406 10.503 EBIT 332 514 1.037 1.576 EBT 95 81 414 461 *Summe der verarbeiteten Factoring-, Finetrading-, Leasing- und Inkasso-Transaktionen

**Gesamtleistung reduziert um Warenaufwände und Abschreibungen des Leasinganlagevermögens Über aifinyo

aifinyo ist der zuverlässige Smart-Billment-Partner für Unternehmer:innen und Freiberufler:innen, um das Billing, die Finanzierung und das Payment von Rechnungen automatisiert abzuwickeln. Dafür betreibt das Fintech eine einzigartige Plattform rund um Rechnungs- und Liquiditätsmanagement inklusive unkomplizierter Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Finetrading, Leasing und Forderungsmanagement. Mit Billomat bietet aifinyo zudem eines der führenden cloud-basierten Buchhaltungssysteme in Deutschland an, mit dem alle Rechnungsprozesse einfach und effizient abgewickelt werden. Die Aktien (ISIN: DE000A2G8XP9) der aifinyo AG sind auf Xetra sowie im m:access, einem Marktsegment speziell für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München gelistet. Von der der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird die aifinyo finance GmbH als Finanzdienstleister sowie die aifinyo payments GmbH als Zahlungsdienstleister beaufsichtigt. Verantwortlich

aifinyo AG

Friedrichstraße 94, 10117 Berlin

Tel.: 0351 / 896 933 10, E-Mail: presse@aifinyo.de

Kontakt Finanzmedien & Investor Relations

Fabian Lorenz

Tel.: 0221 / 29831588, E-Mail: lorenz@florenz-kommunikation.de







11.10.2023 CET/CEST

