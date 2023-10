Es ist wieder passiert: Südzucker hat die Prognose angehoben. Das zweite Mal schon in diesem Jahr. Das hört sich alles gut an - und ist es auch. Aber das Geschäftsmodell von Südzucker hat einen Haken - und der hat mit dem Rohstoff Zucker zu tun. Was es damit genau auf Sicht hat erklärt euch Martin im Video.

