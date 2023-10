Trading-Chance Fresenius Medical Care: Short-Gewinn kassieren und drehen?

Werbung

„Das Ende der Fahnenstange könnte jederzeit kommen“ schrieben wir zu unserem am 18.7. vorgestellten Short-Trade auf Fresenius Medical Care. Zwei Tage später kam das Ende tatsächlich. Aber jetzt hat die Aktie nicht nur massiv korrigiert, sondern einen kleinen Crash absolviert. Das ist eine gute Basis, um den Short-Gewinn mitzunehmen und die Seiten zu wechseln: eine Trading-Chance Long.

Die Kosten waren gestiegen, die Gewinnmargen gefallen, das Personal wurde knapper: Die Aktie des Dialyse-Spezialisten Fresenius Medical Care läuft schon seit Ende 2018 in einem stetigen Abwärtstrend. Das Tief wurde im Herbst des Vorjahres erreicht, dann kam zuerst eine normale Gegenbewegung und im Verlauf des Frühjahrs und Sommers 2023 eine regelrechte Hoffnungsrallye, basierend auf der Erwartung, dass die anstehende Abspaltung vom Mutterkonzern Fresenius dem Unternehmen ein zielgerichtetes und damit effektiveres Wirtschaften ermöglichen werde, das die Misere beenden kann.

Doch die Aktie lief zu schnell zu weit, das rächte sich. Nur zwei Tage nach unserer Vorstellung eines Short-Trades auf Fresenius Medical Care (am 18.7.) endete die Kaufwelle. Die Aktie korrigierte, fiel vergangene Woche sogar unter die 200-Tage-Linie, hielt aber die wichtige Supportzone 38,61/39,52 Euro … bis gestern.

Ein neues Medikament könnte Fresenius Medical Care den Umsatz beschneiden

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk konnte wegen vorzeitiger Zielerreichung eine Studie mit dem Diabetes-Medikament Ozempic beenden, bei der dessen verzögernde Wirkung bei Nierenerkrankungen untersucht wurde. Die Anleger schlussfolgerten, dass dadurch in absehbarer Zeit die Zahl an Patienten, die die von Fresenius Medical Care angebotenen Dialyse-Dienste benötigen, sinken wird. Kein Wunder also, dass die Aktie fiel.

Aber mit einem Kurseinbruch von in der Spitze 24 Prozent gestern ist der Kurs, der ja bereits zuvor seit Juli abwärts tendierte, massiv überverkauft. Und auch, wenn mehrere Analysten ihre Kursziele als Reaktion auf die Novo Nordisk-Meldung senkten: Die neuen Kursziele liegen zwischen 36 und 40 Euro und damit über dem derzeitigen Level. Gut möglich also, dass dieser kleine „Crash“ bereits das Finale des Abverkaufs markiert, daher wäre es in jedem Fall eine Überlegung wert, die über 70 Prozent Kursgewinn, die dadurch jetzt bei dem am 18.7. vorgestellten Short-Trade aufgelaufen sind, mitzunehmen und, wer risikofreudig agiert, die Seiten zu wechseln.

Wichtige Supportzone gehalten

Zumal beim Blick auf den Chart ins Auge sticht, dass die Fresenius Medical Care-Aktie am Mittwoch deutlich über dem Tagestief schloss. Auf diesem Level knapp über 30 Euro kamen also Käufer … und das führte dazu, dass die Aktie über der 28,82 und 32,36 Euro schloss, in die der Kurs im Tagestief eingetreten war.

Quelle: marketmaker pp4

Dies in Verbindung mit der jetzt natürlich massiv überverkauften Markttechnik bietet die Chance auf eine kräftige Gegenbewegung. Denn allzu viel mehr an „bad news“ wird kurzfristig nicht kommen, selbst ein schlechtes Ergebnis im dritten Quartal dürften die Trader bereits vor dem Kurseinbruch eingepreist haben. Zwar ist es aus aktueller Sicht wenig wahrscheinlich, dass es Fresenius Medical Care über die massive Widerstandszone 38,61 zu 40,70 Euro schafft, aber auch bis dorthin ließe sich auf der Long-Seite etwas verdienen.

Long ist antizyklisch und damit hochspekulativ … aber auch chancenreich

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 21,622 Euro derzeit einen Hebel von 2,83 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 28,50 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von ca. 6,85 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Fresenius Medical Care lautet HG5JRZ.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 38,61 Euro, 39,52 Euro, 40,70 Euro

Unterstützungen: 32,36 Euro, 31,14 Euro, 28,82 Euro, 25,95 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Fresenius Medical Care

Basiswert Fresenius Medical Care WKN HG5JRZ ISIN DE000HG5JRZ5 Basispreis 21,622 Euro K.O.-Schwelle 21,622 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 2,83 Stop Loss Zertifikat 6,85 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

