Inas Nureldin - So kannst Du Dein Geld nachhaltig investieren

In einer Welt, in der sich Umweltprobleme verschärfen und soziale Belange immer mehr an Bedeutung gewinnen, suchen viele Anleger nach Wegen ihre Investitionen nicht nur gewinnbringend zu gestalten, sondern auch positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt zu nehmen.

Hier kommen oftmals sogenannte ESG-ETFs ins Spiel. ESG steht für Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance) – drei Säulen, die das Fundament nachhaltiger Geschäftspraktiken bilden. Die steigende Popularität von ESG-ETFs bestätigt den Trend, dass Anleger nicht nur auf finanzielle Renditen achten, sondern auch auf die langfristigen Auswirkungen ihrer Investitionen bedacht sind.

Dieser Trend ging auch an unserem aktuellen Podcast-Gast Inas Nureldin nicht vorbei. Inas ist Gründer und CEO der Tomorrow GmbH. Mit seinem Unternehmen vereint er die Themen Banking, Investieren und insbesondere Nachhaltigkeit. Wie das genau funktioniert, erfährst Du in unserer aktuellen Podcast-Episode.

