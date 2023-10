Heidelberg Materials steigert Gewinn und erhöht Jahresprognose

Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials hat im dritten Quartal trotz eines Umsatzrückgang mehr Gewinn gemacht als von Analysten erwartet.

Das Betriebsergebnis sei von Juli bis September auf 1,08 Milliarden Euro gestiegen, ein Wachstum von 23,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Am Kapitalmarkt seien im Mittel 972 Millionen Euro erwartet worden, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag mit. Der Umsatz belaufe sich nach vorläufigen Zahlen auf 5,6 Milliarden Euro, was einem Rückgang von vier Prozent entspricht. Die Prognose der Analysten habe hier mit 5,7 Milliarden Euro etwas höher gelegen.

Der Hersteller von Zement, Beton, Sand und Kies hob sein operatives Gewinnziel für das Gesamtjahr leicht an auf eine Spanne von 2,85 bis 3,0 Milliarden Euro von bisher 2,7 bis 2,9 Milliarden Euro. Der Umsatz soll moderat steigen, wie bisher in Aussicht gestellt. Die Quartalsbilanz wird am 2. November erwartet.