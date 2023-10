Original-Research: Sernova Corp (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

^ Original-Research: Sernova Corp - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Sernova Corp Unternehmen: Sernova Corp ISIN: CA81732W1041 Anlass der Studie: Initiating coverage Empfehlung: BUY seit: 19.10.2023 Kursziel: CAD3.80 Kursziel auf Sicht von: 12 months Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Orquera First Berlin Equity Research has initiated coverage on Sernova Corp (ISIN: CA81732W1041). Analyst Christian Orquera's rating is BUY with a price target of CAD3.80 (USD2.80; EUR2.60). Abstract: Sernova Corp (Sernova) is a Canadian, clinical-stage biotech company developing cell therapeutics towards 'functional cures' for chronic debilitating diseases based on its proprietary Cell Pouch SystemT technology platform. The Cell Pouch device is unique. Once implanted deep under the skin of the abdomen, it creates an 'organ-like' vascularised tissue matrix environment where therapeutic cells can thrive upon transplant. The ultimate goal in the lead type 1 diabetes indication (T1D) is curing the disease. The first generation product (1G - Cell Pouch + donor cells + immunosuppression) in phase 1/2 for T1D showed (I) In cohort 1, the first five patients achieved insulin independence for periods of ~6 months to >~3.5 years, and (II) in cohort 2 with a larger Cell Pouch (>50% more capacity), the first assessed patient demonstrated persistent serum C-peptide levels after only one islet transplant. This is a remarkable result as in cohort 1 using the smaller device this happened only after the 2nd implant. The company will publish a further update during Q4 2023. The supply of donor cell islets is scarce. Therefore, Sernova is developing a 2nd generation product which replaces donor cells with induced pluripotent stem cell-derived islets. Sernova's strategic partner, Evotec, will produce an unlimited supply of best-in-class insulin-producing islets. We anticipate this programme will start patient enrolment for phase 1/2 clinical trials in 2025. Long-term immunosuppression use has risks (e.g. cancer). Sernova is thus developing a preclinical 3G product using conformal coating (CC) technology licensed from the University of Miami (and others) that could provide optimal immunoprotection and ultimately lead to a cure for all T1D patients. The recent CC progress update was encouraging. We believe this combination product candidate could enter phase 1/2 clinical studies in 2026. An additional Cell Pouch-based preclinical programme in postoperative hypothyroidism is also scheduled to enter the clinic in H2 2024. If successful, the four combination product candidates could reach the market by 2028-2032 and we project combined sales potential of >USD15bn. We anticipate that positive news flow from the pipeline, particularly from the ongoing phase 1/2 T1D study, CC progress details at the upcoming IPITA conference on 26-29 October 2023, and the initiation of the hypothyroidism phase 1/2 study planned for 2024 will add substantial value to Sernova and act as catalysts for the stock. Based on our SOTP valuation model, we initiate coverage of Sernova with a Buy rating and a CAD3.80 (USD2.80; EUR2.60) price target. First Berlin Equity Research hat am 19.10.2023 die Coverage von Sernova Corp. (ISIN: CA81732W1041/ Bloomberg: SVA CN) aufgenommen. Analyst Christian Orquera stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von CAD 3,80. Zusammenfassung: Sernova Corp (Sernova) ist ein kanadisches Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase, das Zelltherapeutika für 'funktionelle Heilung' von chronisch schwächenden Krankheiten auf der Grundlage seiner proprietären Cell Pouch SystemT-Technologieplattform entwickelt. Das Cell Pouch System ist einzigartig. Nach der Implantation tief unter die Bauchhaut schafft es eine 'organähnliche' vaskularisierte Gewebematrix, in der therapeutische Zellen nach der Transplantation gedeihen können. Das ultimative Ziel in der Hauptindikation Typ-1-Diabetes (T1D) ist die Heilung der Krankheit. Das Produkt der ersten Generation (1G - Cell Pouch + Spenderzellen + Immunsuppression) hat in Phase 1/2 für T1D gezeigt, dass (I) in Kohorte 1 die ersten fünf Patienten Insulinunabhängigkeit für Zeiträume von ~6 Monaten bis >~3,5 Jahren erreichten und (II) in Kohorte 2 mit einem größeren Cell Pouch (>50% mehr Kapazität) der erste untersuchte Patient nach nur einer Inseltransplantation persistierende Serum-C-Peptid-Werte aufwies. Dies ist ein bemerkenswertes Ergebnis, da dies in Kohorte 1 mit dem kleineren System erst nach der zweiten Implantation der Fall war. Das Unternehmen wird in Q4 2023 ein weiteres Update veröffentlichen. Das Angebot an Spenderzellinseln ist knapp. Daher entwickelt Sernova ein Produkt der zweiten Generation, bei dem die Spenderzellen durch aus induzierten pluripotenten Stammzellen gewonnene Inselzellen ersetzt werden. Der strategische Partner von Sernova, Evotec, wird einen unbegrenzten Vorrat an erstklassigen insulinproduzierenden Inselzellen herstellen. Wir gehen davon aus, dass dieses Programm im Jahr 2025 mit der Patientenrekrutierung für klinische Studien der Phase 1/2 beginnen wird. Die langfristige Anwendung von Immunsuppressiva birgt Risiken (z. B. Krebs). Sernova entwickelt daher ein präklinisches Produkt der dritten Generation unter Verwendung der von der Universität Miami (und anderen) lizenzierten Conformal Coating (CC)-Technologie, die einen optimalen Immunschutz bietet und letztlich zu einer Heilung aller T1D-Patienten führen könnte; der jüngste CC-Fortschrittsbericht war ermutigend. Wir glauben, dass dieser Kombinationsproduktkandidat im Jahr 2026 in die klinischen Studien der Phase 1/2 eintreten könnte. Ein weiteres präklinisches Programm auf der Basis von Cell Pouch zur Behandlung von postoperativer Hypothyreose soll ebenfalls in der zweiten Jahreshälfte 2024 in die Klinik eintreten. Bei Erfolg könnten die vier Kombinationsproduktkandidaten zwischen 2028 und 2032 auf den Markt kommen, und wir rechnen mit einem kombinierten Umsatzpotenzial von mehr als USD 15 Mrd. Wir gehen davon aus, dass positive Nachrichten aus der Pipeline, insbesondere aus der laufenden T1D-Phase-1/2-Studie, CC-Fortschrittsdetails auf der bevorstehenden IPITA-Konferenz vom 26. bis 29. Oktober 2023 und der für 2024 geplante Beginn der Hypothyreose-Phase-1/2-Studie den Wert von Sernova erheblich steigern und als Katalysator für die Aktie wirken werden. 