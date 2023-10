Vossloh hebt Gewinnziel an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Beim Bahnzulieferer Vossloh laufen die Geschäfte mit Schienenbefestigungssystemen, Schwellen und Weichen besser als erwartet.

Das Unternehmen hob daher seine Ziele für 2023 an. Der Umsatz soll 1,175 bis 1,225 Milliarden Euro erreichen und das operative Ergebnis (Ebit) 94 bis 100 Millionen Euro, wie es am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatte Vossloh einen Umsatz von 1,125 bis 1,2 Milliarden Euro angepeilt und ein Ebit von 87 bis 94 Millionen. Nach ersten Berechnungen erzielte der Konzern in den ersten neun Monaten bei einem Umsatzsprung um 22 Prozent auf 926 Millionen Euro einen Anstieg des Ebit um sogar 40 Prozent auf 76,9 Millionen. Der Auftragseingang schrumpfte derweil auf 945,5 Millionen Euro im Vergleich zu 962 Millionen Euro im Vorjahr.

Der optimistischere Blick auf das laufende Jahr lässt auch die Anleger zugreifen. Die im SDax gelisteten Vossloh-Aktien kletterten um bis zu vier Prozent auf 38,75 Euro und gehörten damit zu den größten Gewinnern in dem Kleinwertesegment.

