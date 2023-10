Tesla - Das charttechnische Stoppschild

So schnell kann es manchmal gehen! Im Vorfeld der Quartalszahlen hatten wir letzte Woche die längerfristigen Schlüsselmarken für die Tesla-Aktie herausgearbeitet. Nur wenige Tage später steht die Kernunterstützung aus dem Augusttief (212,36 USD) sowie den Glättungslinien der letzten 50 bzw. 200 Wochen (akt. bei 205,70/205,98 USD) tatsächlich zur Disposition. Damit verfestigt sich auch das jüngste MACD-Ausstiegssignal. Der Trendfolger signalisiert also, dass der Druck auf diese Bastion hoch bleiben dürfte. Apropos MACD: Auf Monatsbasis ist der Trendfolger jüngst an seiner Signallinie gescheitert und dreht wieder nach Süden ab – ebenfalls ein eher zur Vorsicht mahnendes Verhaltensmuster. Charttechnisch kann die Bedeutung dieser Signalzone gar nicht überschätzt werden, denn deren Bruch würde eine Topbildung mit einem rechnerischen Abschlagspotenzial von rund 85 USD vervollständigen. Nach dem bereits vorliegenden „bearishen Keil“ würde dann also ein zweites negatives Kursmuster vorliegen. Um die aktuell vorliegenden Gefahren zu bannen, müsste die Tesla-Aktie indes die jüngste Abwärtskurslücke auf Tagesbasis (obere Gapkante bei 242,08 USD) möglichst zeitnah schließen.

Tesla (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Tesla

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

