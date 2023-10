EQS-News: Bike24 Holding AG gibt vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2023 bekannt, Umsatzprognose für das Gesamtjahr wird angepasst

EQS-News: BIKE24 Holding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Quartals-/Zwischenmitteilung

Bike24 Holding AG gibt vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2023 bekannt, Umsatzprognose für das Gesamtjahr wird angepasst



25.10.2023 / 18:05 CET/CEST

Bike24 Holding AG gibt vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2023 bekannt, Umsatzprognose für das Gesamtjahr wird angepasst Weiterhin anhaltende Konsumzurückhaltung; Erwartung von Überkapazitäten aufgrund von Konsolidierungen

Q3 2023 EBITDA-Marge (bereinigt) mit 3,9% wiederholt verbessert ggü. dem ersten und zweiten Quartal sowie dem Vorjahresquartal, Umsatzrückgang von -16 Prozent gegenüber Vorjahresquartal

Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 wird von bisher -10 bis -5 Prozent auf -16 bis -11 Prozent angepasst, Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge bleibt bestehen

Vorräte konnten auf EUR 84,8 Mio. reduziert und Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente auf EUR 16,9 Mio. gesteigert werden Dresden, 25. Oktober 2023. Die Bike24 Holding AG (BIKE24), eine der führenden europäischen E-Commerce Plattformen rund ums Fahrrad, behauptet sich weiterhin in einem herausfordernden Marktumfeld. Erste Zahlungsausfälle bei Wettbewerbern und Konsolidierungen in der gesamten Branche können allerdings stärker als ursprünglich geplant zu Überkapazitäten führen. Mit einem Fokus auf Profitabilität und weniger Rabatten erreichte das Unternehmen dennoch eine Steigerung der operativen Profitabilität gegenüber den Vorquartalen sowie dem Vorjahresquartal. „Wir befinden uns weiterhin in einem Umfeld, welches die Fahrradwelt seit Jahrzehnten nicht erlebt hat. Erste Konsolidierungen zeigen, dass sich der Markt grundlegend verändern wird“, sagt Andrés Martin-Birner, Mitgründer und CEO von BIKE24. „Dennoch konnten wir trotz deutlich reduzierter Rabattaktionen unsere Vorräte weiter abbauen und bleiben bei der Devise ‚Profitabilität vor Wachstum‘.“ Operative Profitabilität und finanzielle Stabilität Nach vorläufigen Berechnungen erzielte der Konzern im dritten Quartal 2023 ein Umsatzvolumen in Höhe von EUR 61,1 Mio., was einem Rückgang von -16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht (EUR 72,6 Mio.). Die operative Profitabilität stieg nach vorläufigen Berechnungen mit einer positiven bereinigten EBITDA-Marge von 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal (3,3 Prozent), hauptsächlich aufgrund einer gestiegenen Bruttomarge, was auf reduzierte Rabattaktionen zurückzuführen ist. Grund für die negative Umsatzentwicklung im dritten Quartal war die weiterhin niedrige Konsumstimmung sowie Überkapazitäten in einzelnen Segmenten. Insbesondere das Zubehörgeschäft (Teile, Accessoires und Kleidung = PAC) ist sehr konsumgetrieben und überproportional von der aktuellen Marktlage betroffen. Trotz eines deutlich gestiegenen Anteils der Komplettradverkäufe ist das Zubehörsegment mit knapp 79 Prozent des Gesamtumsatzes (86 Prozent in Q3 2022) nach wie vor der wichtigste Umsatztreiber von BIKE24. „Trotz aller Schwierigkeiten sind wir weiter auf dem Weg unser Vorratsziel von EUR 75 Millionen zum Jahresende zu erreichen. Die Steigerung der Zahlungsmittel auf knapp EUR 17 Millionen erlaubt uns einen gewissen Spielraum bei der Liquidität“, berichtet CFO Timm Armbrust. Umsatzprognose angepasst um aktuelles Marktumfeld zu reflektieren Da sich die erwartete Entspannung des Marktes voraussichtlich weiter verzögert, hat das Management von BIKE24 die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 angepasst. Anstelle eines Umsatzrückgangs von -10 bis -5 Prozent geht der Vorstand nun von einer Entwicklung von -16 bis -11 Prozent aus. Trotz der angepassten Umsatzerwartungen werden die Initiativen zur Steigerung der Profitabilität weiter vorangetrieben, sodass das Management weiterhin an der Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge festhält (-1 und 1 Prozent). Die finalen Finanzkennzahlen zum dritten Quartal, der Quartalsbericht und die Präsentation werden am 2. November 2023 veröffentlicht. Die Telefonkonferenz zu den Ergebnissen findet um 12 Uhr statt und kann unter folgendem Link verfolgt werden: https://montegaconnect.de/event/jxqeuyoz0rn5js9pah68sdtx4pdbjfoi Press Relations:

Olga de Gast

E-Mail: presse@bike24.net

+49 151 2705 3924



Investor Relations:

Moritz Verleger

E-Mail: ir@bike24.net

+49 151 2414 0166 Hinweise Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", oder "abzielen" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen Risiken sowie Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen sind. Die Gesellschaft gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen, dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten unterscheiden. Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder die Gesellschaft noch andere Personen, in die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.

