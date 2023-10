Original-Research: Deutsche Rohstoff AG (von First Berlin Equity Research Gmb...

^ Original-Research: Deutsche Rohstoff AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Deutsche Rohstoff AG Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG ISIN: DE000A0XYG76 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 25.10.2023 Kursziel: EUR50.00 Kursziel auf Sicht von: 12 months Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 44.00 to EUR 50.00. Abstract: DRAG has raised base-case revenue and EBITDA guidance for 2023 by 20.6% and 16.7% respectively and for 2024 by 11.1% and 10.9% respectively. The new guidance updates numbers issued in the annual report at the end of April. The guidance increase is prompted by better than anticipated production from ten Occidental JV wells which came online in May (this bodes well for the Q3 results due on 31 October), the increase in the oil price since the end of August, and by a recent bond refinancing. Better than expected profitability and the bond refinancing have given DRAG the financial flexibility to increase its working interest in six recently drilled 1876 Resources wells and also to bring forward the start of production at four of these wells. We have revised up our forecasts and price target to reflect higher volume and pricing than we previously modelled and now see fair value for the DRAG share at EUR50.0 (previously: EUR44.0). We maintain our Buy recommendation. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 44,00 auf EUR 50,00. Zusammenfassung: Die DRAG hat die Basisguidance für Umsatz und EBITDA für 2023 um 20,6% bzw. 16,7% und für 2024 um 11,1% bzw. 10,9% angehoben. Die neue Guidance aktualisiert die Zahlen des Geschäftsberichts von Ende April. Die Anhebung der Guidance ist auf die besser als erwartete Produktion von zehn Occidental JV-Bohrungen, die im Mai in Betrieb genommen wurden (was für die am 31. Oktober anstehenden Ergebnisse für das dritte Quartal vielversprechend ist), auf den Anstieg des Ölpreises seit Ende August und auf eine kürzlich erfolgte Refinanzierung von Anleihen zurückzuführen. Die über den Erwartungen liegende Rentabilität und die Refinanzierung der Anleihe haben der DRAG den finanziellen Spielraum gegeben, ihre Beteiligung an den sechs kürzlich gebohrten Bohrungen von 1876 Resources zu erhöhen und den Produktionsbeginn von vier dieser Bohrungen vorzuziehen. Wir haben unsere Prognosen und unser Kursziel nach oben korrigiert, um den höher als von uns zuvor modellierten Volumen und Preisen Rechnung zu tragen, und sehen den fairen Wert der DRAG-Aktie nun bei EUR50,00 (zuvor: EUR44,00). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27967.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °