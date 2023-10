EQS-News: NEON EQUITY AG unterstützt internationales Kernfusionsunternehmen ALPHA RING bei der Wachstumsfinanzierung

EQS-News: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): ESG/Sonstiges

NEON EQUITY AG unterstützt internationales Kernfusionsunternehmen ALPHA RING bei der Wachstumsfinanzierung



26.10.2023 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



NEON EQUITY AG unterstützt internationales Kernfusionsunternehmen ALPHA RING bei der Wachstumsfinanzierung ALPHA RING ist auf CO2-neutrale Energieerzeugung durch Kernfusion fokussiert

Prototyp-Entwicklung eines 10kW Mikro-Kernfusionsreaktors

Umfangreiche Finanzierungsrunde geplant Frankfurt am Main, 26. Oktober 2023 – Die NEON EQUITY AG (NEON EQUITY ISIN: DE000A3DW408), ein gründergeführter Investor und Wachstums-Enabler, berät das international tätige Energietechnologieunternehmen ALPHA RING bei seiner Wachstumsfinanzierung und bei der Schaffung einer erhöhten Awareness in Europa. Eine entsprechende Vereinbarung wurde jetzt unterzeichnet. Bis Ende des ersten Halbjahrs 2024 soll die erste umfangreiche Finanzierungsrunde abgeschlossen sein. NEON EQUITY wird ALPHA RING hierzu sein internationales Investorennetzwerk mit Fokus auf Impact Investing präsentieren und entsprechende Kontakte herstellen. Weitere Finanzierungsrunden sollen in den darauffolgenden Quartalen folgen. ALPHA RING ist als innovatives Start-up spezialisiert auf die Forschung, Entwicklung und das Design von Mikroanlagen zur Nutzung klimafreundlicher Energietechnologien. Der Fokus des Unternehmens liegt dabei auf dem Ausbau CO2-neutraler Energieerzeugung durch die Technologie der Kernfusion, um die globale Energiewende voranzutreiben. ALPHA RING entwickelt derzeit einen patentierten Prototyp eines 10kW Mikro-Kernfusionsreaktors und plant für 2027 die Produktion und Markteinführung des Mikro-Reaktors. Insgesamt besitzt ALPHA RING 26 Patente im Bereich der Kernfusions-Technologie. Das internationale Unternehmen arbeitet dabei eng mit der renommierten Nationaluniversität Taiwan zusammen. Dem hochkarätigen Führungsteam gehören hochkarätige Manager und renommierte Wissenschaftler an, u.a. der US-amerikanische 3D-Entwickler und ehemaliger Autodesk-CEO Carl Bass. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden sich beide Unternehmen zudem intensiv und fortlaufend zu attraktiven Investmentmöglichkeiten austauschen. NEON EQUITY profitiert dabei insbesondere von dem Technologie-Know-how und dem Experten-Netzwerk des Wachstumsunternehmens. Thomas Olek, Vorstand und Gründer von NEON EQUITY: „ALPHA RING passt hervorragend in unser Profil für Beratungs- und Kooperationspartner. Das Unternehmen ist im aussichtsreichen Zukunftsmarkt Fusionsenergie bestens positioniert und kann damit einen großen Beitrag zur CO2-neutralen Energieerzeugung leisten. Solche Geschäftsmodelle unterstützten wir sehr gerne.“ Über NEON EQUITY Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

neon@edicto.de

www.neon-equity.com

26.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com