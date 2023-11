BVB Aktie steigt deutlich – Erholung am Aktienmarkt und sportlicher Erfolg beflügeln

Die BVB Aktie kann im Windschatten der Erholung an den globalen Aktienmärkten am Donnerstag kräftig zulegen. Am Nachmittag kostet ein Anteilsschein der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA rund 3,82 Euro und damit 2,50 Prozent mehr im Vergleich zum Schlusskurs des vorherigen Handelstages.

Neben der erfreulichen Entwicklung aus sportlicher Sicht dürfte die Aussicht auf ein Ende der Zinserhöhungen dies- und jenseits des Atlantiks Anleger zurück an die Märkte locken.

Anleger atmen nach US-Fed-Notenbanksitzung auf – Zinssenkungsfantasien im Blick

Nach der jüngsten Fed-Notenbanksitzung haben Börsianer rund um den Globus aufatmen können. Auch wenn der US-Währungshüter wie erwartet das im Fachjargon sogenannte Zinsband bei einer Spanne von 5,25-5,50 Prozent beließ, weckt die Aussicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen den Risikoappetit auf Anteilsscheine. Fed Chef Jerome Powell hatte allerdings die Märkte im Dunkeln gelassen, wie es um den zukünftigen Zinspfad bestellt ist. „Wir haben noch einen langen Weg bis zum Inflationsziel vor uns“, sagte Powell.

Hinweise auf zu starkes Wirtschaftswachstum könne eine weitere Zinserhöhung erforderlich machen, hieß es. Das sogenannte Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im dritten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 4,9 Prozent zu.

In diesem Zusammenhang dürften Anleger insbesondere den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls) am Freitag um 13:30 Uhr unter die Lupe nehmen und entsprechend nach geldpolitischen Hinweisen abklopfen.