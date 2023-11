ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Fraport auf 'Buy' - Ziel 59 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fraport auf "Buy" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Die Frankfurter hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Christian Cohrs am Dienstag in seiner ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Das obere Ende der Jahresziele sei in Sichtweite./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ