Die meistgehandelten Produkte: Bearishe Stimmung beim Nasdaq-100. Bullen steigen bei Porsche ein

Am Aktienmarkt stehen die Zeichen heute auf Rot. Der DAX® hat mit einem Minus von 0,39 Prozent in den Tag gesartet und handelte somit im Laufe des Vormittags um die Marke von 15.093,48 Punkten. Der heutige morgen ist ebenfalls geprägt durch Berichte. Am Mittwoch berichteten acht Unternehmen aus dem DAX®. Darunter war unter anderem die Commerzbank, welche die Erwartungen der Analysten übertreffen konnte und ein weiteres positives Quartal vorweisen kann. Die DHL Group konnte die Erwartungen der Analysten ebenfalls erfüllen, musste aber Ihre EBIT-Prognose für das Jahr 2023 herunterschrauben. Trotz der leicht negativen Nachrichten hat die Aktie im Vormittagshandel um 3,1 Prozent zugelegt.

Nach Angaben der Euwax haben sich einige Investoren heute bereits auf eine Korrektur an den Aktienmärkten vorbereitet. Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-Out-Produkten waren heute zwei Short-Produkte auf den DAX® und drei Short-Produkte auf den NASDAQ-100. Ein anderes Bild spiegeln die meistgehandelten Optionsscheine wider. Hier befinden sich zwei Call-Optionen auf die Porsche Automobil Holding SE und drei Call-Optionen auf den DAX®. Auf der Seite der Faktor-Optionsscheine haben die negativen Erwartungen die Überhand. Neben drei Short-Produkten auf den DAX®, befinden sich ebenfalls Short-Produkte auf die Rheinmetall AG und die Bayer AG. Aus der Übersicht der heutigen meistgehandelten Produkte ist definitv ein Überhang an negativen Erwartungen herauszulesen, vereinzelt sehen Investoren dennoch Potenzial für eine Erholung an den Märkten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag NASDAQ-100 ® Put HC73G0 16,90 15296,018638 Punkte 17077,912615 Punkte 8,47 Open End NASDAQ-100 ® Put HC6PC9 8,08 15296,018638 Punkte 16136,987768 Punkte 17,63 Open End NASDAQ-100 ® Put HC8NYJ 2,47 15296,018638 Punkte 15516,972741 Punkte 57,17 Open End DAX ® Put HC8GT3 10,13 15091,45 Punkte 16099,726013 Punkte 14,86 Open End DAX ® Put HR98KY 15,27 15091,45 Punkte 16619,713494 Punkte 9,86 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.11.2023; 10:37 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Porsche Automobil Holding SE Call HC3URN 0,097 44,245 EUR 55,00 EUR 47,62 19.06.2024 Porsche Automobil Holding SE Call HC87LB 0,16 44,255 EUR 58,00 EUR 28,57 18.12.2024 DAX ® Call HC57S9 3,30 15098,77 Punkte 16500,00 Punkte 46,23 18.06.2024 DAX ® Call HD04E9 7,86 15098,77 Punkte 14500,00 Punkte 19,46 19.12.2023 DAX ® Call HC37QA 0,55 15098,77 Punkte 16900,00 Punkte 276,94 12.03.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.11.2023; 10:42 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC01NF 4,65 15108,10 Punkte 16669,138486 Punkte -5 Open End DAX ® Short HC3TKP 6,06 15108,10 Punkte 15910,015072 Punkte -10 Open End DAX ® Short HC73RN 7,83 15108,10 Punkte 15657,376055 Punkte -15 Open End Rheinmetall AG Short HC48N7 3,51 272,50 EUR 312,690791 EUR -4 Open End Bayer AG Short HC2825 16,63 40,87 EUR 52,207503 EUR -3 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.11.2023; 10:55 Uhr

