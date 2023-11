Der Krypto-Sektor drängt in bullisches Territorium. Nachdem Bitcoin vor ein paar Wochen bereits mit Schwung aus seinem mehrmonatigen Seitwärtstrend ausbrechen konnte, arbeitet der Kurs mit dem jüngsten Ausbruch bis an die Marke von 38.000 Dollar daran, den im August verlorenen Aufwärtstrend seit Jahresanfang zurückzuerobern. Eine erste Bestätigung im Tageschart zeichnet sich am Freitag ab.

Quelle: Tradingview

Auch der restliche Krypto-Sektor konnte durch die Bullen-Ambitionen des Zugpferds Bitcoin angesteckt werden. In den letzten zwei Wochen konnten diverse Altcoin-Werte Zuwächse im hohen zweistelligen Bereich verzeichnen. Darunter Ethereum-Konkurrent Solana mit über 20 Prozent und Chainlink mit über 30 Prozent.

Das attraktivste Chart-Bild liefert derzeit jedoch Ethereum. Die Nummer zwei hinter Bitcoin konnte in dieser Woche mit einer Rally von über 15 Prozent einen wichtigen charttechnischen Ausbruch hinlegen und ist zum ersten Mal seit April wieder maßgeblich über die Marke von 2000 Dollar gesprungen. Grund sind neue Hoffnungen am Markt, dass auch ein Ethereum-Spot-ETF in den Startlöchern steht.

Quelle: Tradingview

BlackRock macht Ernst

Der Vermögensverwalter BlackRock hat eine Unternehmensentität namens "iShares Ethereum Trust" im US-Bundesstaat Delaware registriert, was auf eine baldige Einreichung eines Spot Ethereum ETF hindeutet. Die US-Technologiebörse NASDAQ hat im Namen von BlackRock einen Vorschlag für einen Ethereum ETF bei der SEC eingereicht. Dieser Schritt zeigt, dass BlackRock seine ETF-Ambitionen über Bitcoin hinaus erweitern will.

Im Krypto-Sektor besteht seit einigen Monaten ein verstärktes Interesse an physischen Krypto-ETFs von verschiedenen Finanzunternehmen. Laut James Seyffart, einem ETF-Analysten bei Bloomberg, gibt es mindestens fünf Unternehmen, die um die Genehmigung der SEC für einen Spot Ethereum ETF konkurrieren, darunter VanEck, ARK 21Shares, Invesco, Grayscale und Hashdex.

Die Bullenhufen trommeln bereits …

Die derzeitige makroökonomische Lage liefert ein so unsicheres Bild ab, wie man es selten gesehen hat. Es bleiben weiterhin diverse Baustellen und Krisenherde, die der derzeitigen Party an den Aktienmärkten – und auch im Krypto-Sektor – schnell wieder den Stecker ziehen könnten.

Dennoch hat sich das Sentiment für den Krypto-Sektor in diesem Jahr wieder deutlich zum Positiven gedreht, nachdem das letzte Jahr von Katastrophen geprägt war, die der Sektor in diesem Ausmaß noch nie gesehen hatte. Auch der regulatorische Kreuzzug, der zu Beginn dieses Jahres von der US-Börsenaufsicht gegen den Sektor gestartet wurde, hat es nicht vermocht, den positiven Stimmungsumschwung zu ersticken.

Bitcoin und digitale Assets im Allgemeinen bieten auf der technologischen Ebene große Chancen für eine deutliche Effizienzverbesserung in diversen wirtschaftlichen Bereichen. Das meiste ist immer noch Zukunftsmusik, doch an den Finanzmärkten wird bekannterweise stets die Zukunft gehandelt. Der Risk-On-Charakter liefert das extreme Aufwärtspotenzial für Krypto-Assets.

Doch besonders Bitcoin liefert angesichts der Verwerfungen an den Anleihemärkten, der prekären Schuldensituation der US-Regierung und der strukturellen Probleme im Bankensektor zunehmend auch Qualitäten als Risk-Off-Asset, da Bitcoin eine unabhängige Alternative für Kapital bietet. Es scheint, dass die Zeit für Krypto reif geworden ist.

Denken Sie langfristig!

Bitcoin steht im Rampenlicht, doch zuletzt hat auch der Altcoin-Sektor eine beeindruckende Performance hingelegt. Ob nun eine ausgewachsene Altcoin-Season in den Karten ist, erfahren Sie in der neuen Marktanalyse von decentralist.