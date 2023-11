DAX® - Innehalten an wichtiger Trendlinie

Vor dem Wochenende nahmen Anlegerinnen und Anleger beim DAX® ein paar Gewinne mit. Im Tagesbereich ändert das allerdings nichts an den kurzfristigen Katalysatoren in Form der zuletzt vervollständigten Bodenbildung und der an dieser Stelle in den letzten Tagen immer wieder diskutierten Inselumkehr. Auf Wochenbasis schlägt sich diese Entwicklung in einer Kerze mit kleinem Körper nieder. Nach den dynamischen Kursgewinnen der Vorwoche kommt dieses Candlestickmuster nicht gänzlich überraschend, zumal der Abwärtstrend seit August (akt. bei 15.213 Punkten) für zusätzlichen Respekt sorgt (siehe Chart). Oberhalb dieser Barrieren unterstreicht auch der Wochenchart nochmals die Bedeutung der Schlüsselzone bei 15.500/15.600 Punkten. Auf diesem Niveau hat das Aktienbarometer in diesem Jahr nicht nur in schöner Regelmäßigkeit wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt, sondern hier verläuft mit der 38-Wochen-Linie (akt. bei 15.667 Punkten) auch ein weiterer massiver Widerstand. Auf der Unterseite markieren dagegen neben dem jüngsten Aufwärtsgap im Tagesbereich (15.028 zu 14.950 Punkten) vor allem die Verlaufstief bei 14.630/14.458 Punkten nennenswerte Haltemarken.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

